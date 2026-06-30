Abel Pintos, Soledad y Cazzu se presentarán en República Folklore: cuándo, dónde y cuánto salen las entradas

Se viene un nuevo festival a la Ciudad de Buenos Aires , pero el primero en tener a la música folclórica como protagonista en la Capital. Se trata de República Folklore , el festival que se suma al universo de los festivales folclóricos del país.

Según lo trascendido, la primera edición de República Folklore se llevará a cabo los días 21 y 22 de noviembre en el escenario del Parque de la Ciudad . A lo largo de las dos fechas, más de 50 artistas cantarán arriba de tres escenarios , con más de 12 horas de música en cada jornada.

La programación combinará figuras históricas del género con representantes de las nuevas generaciones, en una propuesta que buscará convertirse en un nuevo espacio de encuentro para el folklore dentro de la capital argentina.

Los artistas que estarán presentes en el festival son el Chaqueño Palavecino, Abel Pintos, Soledad, Los Nocheros, Jorge Rojas, Lázaro Caballero, Cazzu, Los Tekis, Sergio Galleguillo, Los Manseros Santiagueños, Peteco Carabajal, Dúo Coplanacu, Teresa Parodi, Cuti y Roberto Carabajal, Ahyre, Facundo Toro junto a Nombradores del Alba, Los de Imaguaré, Orozco-Barrientos, Los Alonsitos, Nahuel Pennisi y Los 4 de Córdoba junto a Por Siempre Tucu .

Los artistas que se presentarán en el festival República Folklore de la Ciudad de Buenos Aires.

Más que un festival de música: foodtrucks, peñas y artesanías

Además de los conciertos, República Folklore ofrecerá una experiencia que buscará reflejar distintas expresiones de la cultura popular argentina. La propuesta incluirá una pulpería tradicional, peñas, un patio con comidas regionales y el Paseo de las Provincias, donde habrá espacios dedicados a artesanías, industria y turismo de diferentes regiones del país.

También se desarrollarán clases abiertas, pistas de baile al aire libre y sectores destinados a recuperar juegos criollos, con el objetivo de que el público participe activamente durante las dos jornadas.

La organización destacó que el festival nace con la intención de sumarse al universo de más de 500 festivales folklóricos que existen en Argentina y aportar una propuesta desde la Ciudad de Buenos Aires para continuar impulsando el crecimiento del género.

"Nos llena de alegría celebrar el nacimiento de República Folklore. Que la Ciudad de Buenos Aires sume una propuesta de esta magnitud es una noticia excepcional para nuestra cultura. Creemos firmemente que estos espacios son vitales para el crecimiento y la renovación de un género que no solo nos une, sino que representa la esencia más profunda de la identidad de nuestro país. Felicitamos a la organización y les deseamos el mayor de los éxitos en este camino que hoy emprenden, abrazando nuestras raíces”, expresaron desde la Comisión Directiva del Festival Jesús María.

El Parque de la Ciudad será la sede del encuentro

La primera edición se desarrollará en el Parque de la Ciudad, uno de los predios destinados a eventos al aire libre más importantes de Buenos Aires. El espacio cuenta con amplias áreas verdes, infraestructura preparada para recibir a miles de personas y múltiples accesos, características que, según la organización, lo convierten en un escenario adecuado para una convocatoria de alcance federal.

Cuándo salen a la venta las entradas y cuánto cuestan

Los abonos estarán disponibles desde el 1 de julio a través de AllAccess. La preventa comenzará ese mismo día a las 14, exclusiva para tarjetas de crédito Visa Macro, con la posibilidad de acceder hasta en nueve cuotas sin interés.

Por su parte, la venta general se habilitará el 2 de julio desde las 14, también mediante AllAccess, con financiación de hasta seis cuotas sin interés para quienes utilicen tarjetas de crédito Visa Macro.

El abono “tempranero” tiene un valor de $140.000.

El abono para los dos días del República Folklore tiene un valor de $140.000. Gentileza

El lanzamiento de República Folklore coincide además con un crecimiento sostenido del género en plataformas digitales. Según datos difundidos por Spotify, el folklore argentino registró un crecimiento del 85% entre 2020 y 2025, mientras que las reproducciones aumentaron un 1.645% entre 2015 y 2025. A eso se suma la presencia del género en más de 16,5 millones de playlists creadas por usuarios de todo el mundo y un creciente interés por parte de la Generación Z, que incorpora cada vez más estas expresiones musicales dentro de sus hábitos de escucha.