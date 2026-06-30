Anses confirmó el aumento para las asignaciones familiares en junio y así quedaron los montos

La Administración Nacional de la Seguridad Social ( Anses ) oficializó este martes el aumento del 2,15% en los montos de las asignaciones familiares y en los límites y rangos de ingresos del grupo familiar a partir de julio, mediante la Resolución 187/2026, publicada en el Boletín Oficial.

La actualización de los valores que estarán vigentes para el séptimo mes del año , se da en línea con el dato de inflación de mayo, al igual que sucede mensualmente con el ajuste en los haberes jubilatorios.

En el caso de los contribuyentes del Monotributo, el monto a cobrar de las asignaciones familiares por hijo y prenatal varían según la categoría:

En cuanto a las asignaciones que la Anses abona por única vez, entra las que están Matrimonio, Nacimiento y Adopción, a partir del mes que viene otorgarán los siguientes montos:

Nacimiento: $86.295

Adopción: $515.930

Matrimonio: $129.209

Ayuda Escolar Anual: $55.672 (valor general)

La suba que actualiza los montos detallados alcanza de igual manera a los veteranos de guerra, a los titulares del sistema previsional integrado argentino y a los de la prestación por desempleo, entre otros programas de asistencia económica.

En el artículo 4 de la normativa se aclaró que “la percepción de un ingreso superior a $3.034.844 por parte de una de las personas integrantes del grupo familiar, excluye a dicho grupo del cobro de las asignaciones familiares, aun cuando la suma de sus ingresos no supere el límite máximo de ingresos establecido”.