Anses oficializó el aumento de jubilaciones y pensiones para julio: cuánto se cobrará

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) oficializó los nuevos valores de las jubilaciones y pensiones que regirán a partir de los haberes que se cobrarán en julio .

La medida fue establecida mediante la Resolución 186/2026 del organismo, publicada este martes en el Boletín Oficial con la firma de su titular, Guillermo Héctor Arancibia.

De acuerdo con la resolución, las prestaciones previsionales tendrán un a actualización del 2,15%, calculada en función de la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente a mayo, según los datos informados por el INDEC.

La actualización se enmarca en el esquema de movilidad vigente, establecido por el Decreto de Necesidad y Urgencia 274/2024, que dispuso ajustes mensuales de los haberes previsionales de acuerdo con la inflación.

Según lo dispuesto por ANSES, el haber mínimo garantizado pasará a ser de $411.989,33 . Con el bono de $70.000 , que permanece congelado desde marzo de 2024, el monto total ascenderá a $481.989,33 .

Por su parte, el haber máximo fue fijado en $2.772.298,06, de acuerdo con los valores establecidos en la resolución.

El organismo también actualizó la Prestación Básica Universal (PBU), que desde julio será de $188.466,31. Sumado el bono extraordinario de $70.000, el monto alcanzará los $258.466,31.

En tanto, la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) se ubicará en $329.591,46 a partir del séptimo mes del año. Con el adicional de $70.000, el ingreso total será de $399.591,46.

Además de los nuevos haberes, la resolución estableció cambios en las bases imponibles para los aportes previsionales. La base mínima quedó fijada en $138.757,90, mientras que la base máxima será de $4.509.567,41.