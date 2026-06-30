Anses oficializó el aumento de jubilaciones y pensiones para julio: cuánto se cobrará
De acuerdo informó el Anses, las prestaciones previsionales tendrán una actualización del 2,15%, calculado en función al IPC de mayo.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) oficializó los nuevos valores de las jubilaciones y pensiones que regirán a partir de los haberes que se cobrarán en julio.
La medida fue establecida mediante la Resolución 186/2026 del organismo, publicada este martes en el Boletín Oficial con la firma de su titular, Guillermo Héctor Arancibia.
De acuerdo con la resolución, las prestaciones previsionales tendrán una actualización del 2,15%, calculada en función de la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente a mayo, según los datos informados por el INDEC.
La actualización se enmarca en el esquema de movilidad vigente, establecido por el Decreto de Necesidad y Urgencia 274/2024, que dispuso ajustes mensuales de los haberes previsionales de acuerdo con la inflación.
Anses: cuáles son los nuevos valores para julio
Según lo dispuesto por ANSES, el haber mínimo garantizado pasará a ser de $411.989,33. Con el bono de $70.000, que permanece congelado desde marzo de 2024, el monto total ascenderá a $481.989,33.
Por su parte, el haber máximo fue fijado en $2.772.298,06, de acuerdo con los valores establecidos en la resolución.
El organismo también actualizó la Prestación Básica Universal (PBU), que desde julio será de $188.466,31. Sumado el bono extraordinario de $70.000, el monto alcanzará los $258.466,31.
En tanto, la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) se ubicará en $329.591,46 a partir del séptimo mes del año. Con el adicional de $70.000, el ingreso total será de $399.591,46.
Además de los nuevos haberes, la resolución estableció cambios en las bases imponibles para los aportes previsionales. La base mínima quedó fijada en $138.757,90, mientras que la base máxima será de $4.509.567,41.