El mes se termina y Anses paga la última ayuda de junio

Anses todavía tiene una ayuda pendiente dentro del calendario de pagos de junio. Se trata de las Becas Progresar , una prestación destinada a estudiantes que buscan terminar sus estudios, avanzar en la educación superior o formarse profesionalmente.

Según el calendario oficial de Anses, el martes 30 de junio será el último día de pago de esta prestación. En esa fecha cobrarán los titulares de Progresar con documentos terminados en 8 y 9.

El programa Progresar depende del Ministerio de Capital Humano y acompaña a jóvenes que cumplen con los requisitos establecidos para cada línea. El pago se realiza a través de Anses y se ordena, como ocurre con otras prestaciones, según la terminación del DNI.

El martes 30 de junio, Anses pagará las Becas Progresar a los titulares con DNI terminados en 8 y 9. Con esta fecha se completa el cronograma de junio para esta ayuda educativa.

El calendario de Progresar comenzó durante la última semana del mes y se distribuyó en distintos días. Primero cobraron los documentos terminados en 0 y 1, luego siguieron las terminaciones 2 y 3, 4 y 5, 6 y 7, y finalmente 8 y 9.

El último pago de Anses en junio corresponde a documentos terminados en 8 y 9. Gobierno Nacional

¿Qué es Progresar y cómo funciona?

Progresar es una ayuda destinada a estudiantes que buscan completar la educación obligatoria, continuar estudios superiores, cursar carreras estratégicas o realizar trayectos de formación profesional. Para acceder al beneficio, los titulares deben cumplir con las condiciones académicas y socioeconómicas establecidas por el programa.

Esta prestación tiene distintas líneas, entre ellas Progresar Obligatorio, Progresar Superior, Progresar Enfermería y Progresar Trabajo. Cada una está orientada a un grupo específico de estudiantes, aunque todas tienen el mismo objetivo: acompañar la continuidad educativa.

¿Cómo consultar el pago en Anses?

Los titulares pueden verificar la fecha y el lugar de cobro desde Mi Anses, ingresando con CUIL y Clave de la Seguridad Social. También pueden consultar la información desde los canales oficiales del organismo.

Aunque el calendario marque el martes 30 de junio como fecha de pago para DNI terminados en 8 y 9, la acreditación puede depender del banco o del medio de cobro asignado. Por eso, Anses recomienda revisar la liquidación desde la cuenta de cada titular