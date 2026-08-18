Vouchers Educativos de Anses: cuánto se cobra en agosto y qué requisitos deben cumplir las familias

El programa de Vouchers Educativos atraviesa una nueva etapa de pagos durante agosto de 2026. La asistencia, coordinada por la Secretaría de Educación junto con Anses , busca aliviar el costo de las cuotas de las familias cuyos hijos concurren a instituciones educativas privadas que reciben aporte estatal.

De acuerdo con la información difundida sobre el beneficio, el monto ronda los $20.000 por estudiante, aunque la suma final puede variar según el valor de la cuota y las características del establecimiento educativo. La ayuda se asigna por cada alumno que cumple con las condiciones establecidas por el programa.

Los Vouchers Educativos están destinados a familias con hijos de hasta 18 años que asisten a instituciones de los niveles inicial, primario o secundario de gestión privada, siempre que cuenten con al menos un 75% de aporte estatal .

Entre las condiciones generales se encuentra que el grupo familiar no supere el límite de ingresos establecido por el programa. También es necesario que el adulto responsable y los estudiantes cuenten con la documentación correspondiente y que la información declarada haya sido validada durante el proceso de inscripción.

La convocatoria para el ciclo lectivo 2026 finalizó el 30 de abril, por lo que en esta etapa reciben el beneficio quienes realizaron la inscripción y obtuvieron la aprobación correspondiente.

Un cambio importante para quienes tienen cuotas atrasadas

Una de las principales novedades de agosto está relacionada con las familias que mantienen deudas con los colegios.

A través de la Resolución 505/2026, el Gobierno suspendió durante el ciclo lectivo 2026 las disposiciones que permitían interrumpir o cancelar el voucher cuando los beneficiarios acumulaban cuotas escolares impagas. La medida se mantendrá vigente hasta diciembre.

Hasta la modificación, la acumulación de dos cuotas sin pagar podía provocar la suspensión del beneficio, mientras que una deuda de tres cuotas podía derivar en su cancelación. Con la nueva disposición, esas situaciones no implicarán la pérdida automática del voucher durante el resto de 2026.

La decisión oficial apunta a evitar que las dificultades económicas de las familias afecten la continuidad escolar de los estudiantes que ya forman parte del programa.

Cuándo se acredita el Voucher Educativo

Durante agosto, las acreditaciones se realizan en la segunda mitad del mes. La información publicada este martes 18 de agosto señala esta fecha como el inicio probable de las liquidaciones, en línea con el esquema observado durante los meses anteriores.

El programa contempla pagos durante el ciclo lectivo y, bajo las condiciones vigentes, los desembolsos se extenderán hasta diciembre de 2026.

Las familias pueden verificar la información relacionada con el programa a través de los canales oficiales. El Gobierno indica que los beneficiarios deben contar con un CBU actualizado en Mi Anses y estar registrados en Mi Argentina para los trámites correspondientes.

La asistencia representa un alivio para los hogares que afrontan mensualmente el pago de colegios privados con aporte estatal, especialmente en un contexto de incremento de los costos educativos.

Con la flexibilización de las reglas sobre las cuotas adeudadas, el Gobierno busca garantizar que los estudiantes beneficiarios continúen recibiendo la asistencia hasta el cierre del ciclo lectivo 2026, aun cuando sus familias atraviesen dificultades para mantener al día los aranceles escolares.