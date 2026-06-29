Anses advierte sobre estafas: cómo proteger tus datos y denunciar intentos de fraude

Anses le recordó a los beneficiarios de planes sociales qué hay que tener en cuenta para no ser víctima de estafas.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) reiteró una serie de recomendaciones para prevenir estafas que utilizan el nombre del organismo con el objetivo de obtener información personal o bancaria de los ciudadanos. Qué hay que tener en cuenta para no ser víctima de estafas.

Desde el organismo recordaron que todos los trámites y gestiones son completamente gratuitos y que no es necesario recurrir a gestores o intermediarios para acceder a prestaciones o realizar consultas. Asimismo, remarcaron que Anses nunca solicita claves bancarias, usuarios, contraseñas ni datos confidenciales por teléfono, correo electrónico, mensajes de texto, WhatsApp o redes sociales.

Las advertencias surgen ante el incremento de intentos de fraude en los que delincuentes se hacen pasar por representantes del organismo para engañar a beneficiarios y obtener información sensible. En muchos casos, los estafadores envían enlaces hacia páginas falsas o solicitan completar formularios externos con datos personales.

Recomendaciones para evitar estafas, según Anses Entre las principales medidas de prevención, Anses aconseja:

No compartir información personal o bancaria con personas que se contacten en nombre del organismo.

Desconfiar de mensajes que incluyan enlaces o soliciten completar formularios fuera de los canales oficiales.

Verificar siempre que las gestiones se realicen únicamente a través de los medios oficiales de ANSES.

Recordar que ningún trámite requiere el pago de dinero ni la intervención de terceros. Cómo denunciar un intento de fraude Quienes detecten una situación sospechosa o hayan recibido comunicaciones fraudulentas pueden realizar una denuncia de manera anónima mediante los canales habilitados por Anses: