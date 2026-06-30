El calendario de pagos de Anses llega con cambios: por qué algunos beneficiarios tendrán que esperar más
El feriado del 9 de julio modificará el calendario de pagos de Anses. El cronograma se interrumpe durante varios días.
El calendario de pagos de Anses de julio llega con una modificación importante para jubilados, pensionados y titulares de asignaciones. El motivo es el feriado del 9 de julio por el Día de la Independencia, que interrumpirá el cronograma apenas iniciado el mes.
Según el esquema previsto, los pagos comenzarán el miércoles 8 de julio. Sin embargo, el jueves 9 no habrá acreditaciones por el feriado nacional. A eso se sumará el viernes 10, declarado día no laborable con fines turísticos, y luego el fin de semana. Por eso, muchos beneficiarios tendrán que esperar hasta el lunes 13 para cobrar.
La situación afectará principalmente a quienes cobran jubilaciones mínimas, la Asignación Universal por Hijo, la Asignación Universal por Embarazo y las asignaciones familiares del SUAF. Como ocurre todos los meses, Anses organiza los pagos según la terminación del DNI de cada titular.
Cómo queda el calendario de Anses por el feriado
El miércoles 8 de julio comenzarán los pagos para jubilados y pensionados que cobran la mínima con DNI terminados en 0 y 1. Ese mismo día también cobrarán titulares de AUH, AUE y SUAF con DNI terminado en 0.
El jueves 9 de julio no habrá pagos por el feriado nacional del Día de la Independencia. El viernes 10 tampoco habrá acreditaciones programadas para jubilaciones mínimas, AUH y SUAF, ya que será un día no laborable con fines turísticos.
Después del fin de semana, Anses retomará el calendario de pagos el lunes 13 de julio. Ese día continuará el cronograma para jubilados y pensionados de la mínima, AUH y otras asignaciones, de acuerdo con la terminación del documento.
Quiénes tendrán que esperar más para cobrar
Los beneficiarios que no cobren el miércoles 8 deberán esperar varios días para recibir su pago. Esto se debe a que el calendario queda interrumpido entre el jueves 9 y el domingo 12 de julio.
De esta manera, el cronograma recién se reanudará el lunes 13. Desde esa fecha continuarán los pagos para las distintas terminaciones de DNI, hasta completar el calendario de jubilaciones, pensiones y asignaciones correspondientes a julio.
Cuándo se retoman los pagos de Anses
Después de la pausa por el feriado, Anses retomará los pagos de jubilaciones mínimas y AUH de la siguiente manera:
- Lunes 13 de julio: DNI terminados en 2.
- Martes 14 de julio: DNI terminados en 3.
- Miércoles 15 de julio: DNI terminados en 4.
- Jueves 16 de julio: DNI terminados en 5.
- Viernes 17 de julio: DNI terminados en 6.
- Lunes 20 de julio: DNI terminados en 7.
- Martes 21 de julio: DNI terminados en 8.
- Miércoles 22 de julio: DNI terminados en 9.
En tanto, las jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo se pagarán más adelante, entre el 23 y el 29 de julio, también según la terminación del DNI.