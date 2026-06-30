El calendario de pagos de Anses llega con cambios: por qué algunos beneficiarios tendrán que esperar más

El feriado del 9 de julio modificará el calendario de pagos de Anses. El cronograma se interrumpe durante varios días.

Anses modificará el calendario de pagos de julio por el feriado del 9 de julio.

El calendario de pagos de Anses de julio llega con una modificación importante para jubilados, pensionados y titulares de asignaciones. El motivo es el feriado del 9 de julio por el Día de la Independencia, que interrumpirá el cronograma apenas iniciado el mes.

Según el esquema previsto, los pagos comenzarán el miércoles 8 de julio. Sin embargo, el jueves 9 no habrá acreditaciones por el feriado nacional. A eso se sumará el viernes 10, declarado día no laborable con fines turísticos, y luego el fin de semana. Por eso, muchos beneficiarios tendrán que esperar hasta el lunes 13 para cobrar.

La situación afectará principalmente a quienes cobran jubilaciones mínimas, la Asignación Universal por Hijo, la Asignación Universal por Embarazo y las asignaciones familiares del SUAF. Como ocurre todos los meses, Anses organiza los pagos según la terminación del DNI de cada titular.

Algunos beneficiarios tendrán que esperar más días para cobrar por la interrupción del cronograma. Brenda Rocha/Shutterstock Cómo queda el calendario de Anses por el feriado El miércoles 8 de julio comenzarán los pagos para jubilados y pensionados que cobran la mínima con DNI terminados en 0 y 1. Ese mismo día también cobrarán titulares de AUH, AUE y SUAF con DNI terminado en 0.

El jueves 9 de julio no habrá pagos por el feriado nacional del Día de la Independencia. El viernes 10 tampoco habrá acreditaciones programadas para jubilaciones mínimas, AUH y SUAF, ya que será un día no laborable con fines turísticos.