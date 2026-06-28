Anses: cuánto cobrará un jubilado en julio con el nuevo aumento

Los jubilados que cobran a través de la Anses tendrán un nuevo aumento en julio. La actualización será del 2,1%, en línea con la inflación de mayo, y se aplicará sobre los haberes previsionales del séptimo mes del año.

Con esta suba, la jubilación mínima quedará en $411.948. A ese monto se le sumará el bono extraordinario de $70.000 que reciben los jubilados de menores ingresos, por lo que el total a cobrar será de $481.948.

La Anses mantiene este refuerzo para quienes perciben el haber mínimo. En el caso de los jubilados que cobran por encima de ese monto, el bono se paga de manera decreciente hasta alcanzar el tope equivalente a la mínima más el refuerzo. Es decir, quienes tengan un ingreso inferior a $481.948 recibirán la diferencia hasta llegar a ese valor .

Con el aumento confirmado para julio, los montos quedan de la siguiente manera:

El incremento también impactará sobre el resto de los haberes previsionales, aunque los jubilados que cobran por encima de la mínima no reciben el bono completo. En esos casos, la actualización se aplica sobre el haber mensual correspondiente.

Los jubilados de la mínima cobrarán $481.948 con el bono incluido. MDZ

¿Cómo se calcula el aumento de Anses?

Desde 2024, los haberes previsionales se actualizan todos los meses según la inflación informada por el Indec. Para julio, la suba será del 2,1%, porque ese fue el dato del Índice de Precios al Consumidor correspondiente a mayo.

De esta manera, la Anses aplica los aumentos con dos meses de diferencia respecto del dato de inflación. El esquema reemplazó a la fórmula anterior, que contemplaba de manera trimestral la evolución de los salarios y la recaudación previsional.

¿Qué pasa con el bono para jubilados?

El bono de $70.000 se mantiene sin cambios desde marzo de 2024. Por eso, aunque la jubilación mínima aumenta mes a mes por movilidad, el refuerzo continúa congelado en el mismo valor.

Según el análisis de Chequeado, el congelamiento del bono explica parte de la pérdida de poder adquisitivo que tuvieron los jubilados de la mínima. En términos reales, el haber mínimo con bono se ubica por debajo de los valores de noviembre de 2023 y también cae en la comparación interanual.

El calendario de pagos oficial de julio todavía debe ser comunicado por la Anses. Como ocurre todos los meses, las fechas se ordenarán según la terminación del DNI de cada beneficiario y se dividirán entre jubilados que cobran la mínima y quienes superan ese haber.

Mientras se espera el cronograma completo, ya quedó definido el monto que cobrarán los jubilados de menores ingresos: en julio, la mínima con bono llegará a $481.948.