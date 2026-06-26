Anses actualiza el SUAF: quiénes dejarán de cobrar las Asignaciones Familiares desde julio

La Anses pondrá en marcha desde julio de 2026 una nueva actualización del Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF) . El ajuste será del 2,15%, en línea con la inflación medida por el INDEC. El aumento también será para los topes de ingresos que definen quiénes pueden cobrar el beneficio.

Con la actualización de julio, Anses también modificará los límites de ingresos permitidos para acceder al SUAF. El organismo tendrá en cuenta tanto el salario de cada integrante como el ingreso total del grupo familiar.

La SUAF de Anses puede darse de baja si no cumplis los requisitos económicos.

Para determinar si una familia puede cobrar las asignaciones, Anses considera los ingresos brutos, es decir, antes de aplicar descuentos por jubilación, obra social, impuestos u otras retenciones.

Si uno de los integrantes supera el límite individual o si la suma de los ingresos del hogar excede el tope establecido, las Asignaciones Familiares se suspenderán automáticamente. La cantidad de hijos a cargo no modifica este criterio.

La medida alcanza a trabajadores en relación de dependencia, monotributistas, jubilados, pensionados y demás beneficiarios comprendidos dentro del Sistema Único de Asignaciones Familiares.

Cuánto aumentan las Asignaciones Familiares en julio

Tras el aumento de un 2,15% los valores de las prestaciones que integran el SUAF, los nuevos montos serán:

Asignación por Hijo (primer rango de ingresos): $74.033.

Asignación Prenatal: $74.033.

Asignación por Hijo con Discapacidad (primer rango): $241.041.

Asignación por Nacimiento: $86.295.

Asignación por Adopción: $515.930.

Asignación por Matrimonio: $129.209.

Asignación por Cónyuge: $17.964.

Cómo saber si seguís cobrando el SUAF

La continuidad del beneficio dependerá de que los ingresos del grupo familiar permanezcan dentro de los nuevos límites fijados por Anses. Si alguno de los integrantes registra ingresos superiores a $3.034.844 o el total del hogar supera $6.069.688, el organismo dará de baja el pago de las asignaciones.

La verificación se realiza con la información económica declarada por cada beneficiario y la suspensión se aplica de manera automática cuando se detecta que se excedieron los topes vigentes.

Qué familias tiene excepción

Anses mantiene una excepción para los hogares que tienen hijos con Certificado Único de Discapacidad (CUD) vigente.

En esos casos, la Asignación por Hijo con Discapacidad y la Ayuda Escolar Anual no están sujetas a límites de ingresos, por lo que pueden seguir cobrando esas prestaciones sin importar el nivel salarial del grupo familiar, siempre que el certificado se encuentre vigente.