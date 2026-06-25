Anses: los montos de la Tarjeta Alimentar y el Plan 1000 días que se cobran con la AUH en julio

La Administración Nacional de la Seguridad Social ( Anses ) aplicará desde julio de 2026 un incremento del 2,15% en la Asignación Universal por Hijo (AUH), las asignaciones familiares del Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF) y otras prestaciones.

La actualización surge del índice de inflación de mayo y responde al mecanismo de movilidad mensual escido por el Decreto 274/2024. Con este ajuste también se modifican los montos de la Tarjeta Alimentar y del Complemento Leche del Plan 1000 Días, que se pagan junto con la AUH.

Con el aumento del 2,15%, los nuevos valores de la Asignación Universal por Hijo quedan de la siguiente manera:

Un dato importante es que las familias con hijos de hasta cinco años cuyos controles de salud sean validados automáticamente por el Ministerio de Salud quedan exceptuadas de la retención del 20% y cobran el 100% de la asignación directamente en el calendario de pagos de Anses.

Junto con la AUH, el Ministerio de Capital Humano continuará depositando la Prestación Alimentar, cuyos valores para julio serán:

Familias con un hijo: $72.250.

Familias con dos hijos: $113.299.

Familias con tres o más hijos: $149.425.

Este beneficio se acredita en la misma fecha de cobro de la AUH, sin necesidad de realizar ningún trámite adicional.

Plan 1000 Días: cuánto aumenta el Complemento Leche

El Complemento Leche, previsto en el Plan 1000 Días, también se actualiza durante julio.

El beneficio está destinado a embarazadas y familias con niños de hasta tres años que perciben la AUH y tiene como objetivo contribuir a la alimentación durante los primeros años de vida.

En julio de 2026, el monto será de $55.841 por cada menor alcanzado.