Qué es "Anses Va a tu Trabajo" y por qué el Gobierno lo amplió para los trabajadores

Anses amplió el programa “Va a tu Trabajo” para acercar trámites y asesoramiento a más trabajadores. Los detalles.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) anunció la ampliación del programa “Anses Va a tu Trabajo”, una iniciativa que busca acercar la atención del organismo a los lugares de empleo y facilitar la realización de trámites sin necesidad de que los trabajadores deban trasladarse a una oficina.

El programa funciona mediante operativos de atención personalizada en empresas, organismos e instituciones adheridas, donde personal de Anses brinda asesoramiento y asistencia sobre distintas prestaciones y servicios. Entre las consultas más frecuentes se encuentran la actualización de datos personales, asignaciones familiares, acreditación de vínculos, acceso a beneficios previsionales y otros trámites vinculados a la seguridad social.

Anses y el programa que facilita trámites a los trabajadores Con la ampliación de la iniciativa, más entidades podrán incorporarse al esquema de atención, permitiendo que una mayor cantidad de trabajadores acceda a información y gestiones de manera directa en su ámbito laboral.

Desde el organismo destacaron que la propuesta apunta a simplificar el acceso a los servicios públicos, reducir tiempos de espera y mejorar la cobertura territorial. Además, remarcaron que el programa está orientado a trabajadores que prestan servicios en organizaciones adheridas, quienes podrán realizar consultas y trámites sin interrumpir significativamente su jornada laboral.

Las empresas e instituciones interesadas en participar deben gestionar su adhesión ante ANSES para coordinar la implementación de los operativos. Una vez incorporadas, los trabajadores pueden acceder a la atención presencial del organismo en fechas previamente establecidas.