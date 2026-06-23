AUH: el trámite que Anses exige para evitar demoras o suspensiones en el cobro

La Administración Nacional de la Seguridad Social ( Anses ) recordó la importancia de mantener actualizada la información familiar vinculada a la Asignación Universal por Hijo (AUH), especialmente en aquellos casos donde el niño, niña o adolescente ya no convive con sus padres o es cuidado de manera permanente por otra persona.

Según el organismo, la falta de actualización de estos datos puede generar inconsistencias en los registros oficiales , lo que podría derivar en demoras administrativas o incluso en la suspensión temporal del beneficio hasta que la situación sea regularizada.

Para estos casos, Anses cuenta con un mecanismo específico que permite modificar la titularidad de la prestación y garantizar que el dinero llegue a quien efectivamente tiene a cargo la crianza y el cuidado cotidiano del menor. El objetivo es que los recursos destinados a la protección social sean percibidos por la persona responsable de cubrir sus necesidades básicas, como alimentación, salud y educación.

La herramienta utilizada por Anses para estos casos es la denominada “Adenda 63”, un procedimiento que se aplica cuando no existe una resolución judicial o documentación legal que determine la guarda del menor.

A través de este mecanismo, profesionales del organismo realizan entrevistas, verificaciones e informes sociales para analizar cada situación familiar de manera individual. Tras la evaluación correspondiente, se determina si corresponde cambiar la titularidad de la AUH.

Requisitos para iniciar la gestión

Las personas interesadas en realizar este trámite deben solicitar un turno previo y presentarse en una oficina de Anses con la documentación requerida. Entre los principales requisitos se encuentran:

Documento Nacional de Identidad (DNI) del solicitante.

DNI del menor.

Partida de nacimiento.

Documentación que permita acreditar la convivencia o el cuidado efectivo del niño o adolescente.

Quiénes pueden solicitar el cambio de titularidad

Anses contempla distintas realidades familiares y permite que otros referentes acrediten el cuidado permanente del menor. Entre quienes pueden iniciar el trámite figuran:

Abuelos.

Tíos.

Hermanos mayores de edad.

Tutores.

Referentes afectivos.

Personas que puedan demostrar que tienen a cargo la crianza diaria del niño o adolescente.

Desde el organismo remarcan que mantener la información actualizada no solo evita posibles interrupciones en el cobro de la AUH, sino que también facilita la realización de otros trámites relacionados con beneficios sociales, salud y educación.

La actualización de los datos familiares permite que la prestación continúe llegando a quien realmente asume la responsabilidad cotidiana del cuidado del menor y asegura el correcto funcionamiento de las políticas de asistencia social.