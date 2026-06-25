SUAF y AUH de Anses: cuánto cobran las asignaciones en julio 2026

Anses actualiza los montos de la AUH y SUAF en julio de 2026, ajustando los haberes según la fórmula de movilidad y la inflación de mayo.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) aplicará en julio de 2026 un aumento del 2,1% en las asignaciones familiares y la Asignación Universal por Hijo ( AUH). La actualización responde al índice de inflación de mayo informado por el Indec y se realiza en el marco de la fórmula de movilidad vigente, que ajusta las prestaciones de manera mensual.

Con este incremento, tanto los titulares de la AUH como los beneficiarios del Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF) recibirán nuevos montos durante julio. Los valores varían según el tipo de prestación y, en el caso de las asignaciones familiares, también dependen del nivel de ingresos del grupo familiar.

Cuánto cobra la AUH en julio En este contexto, la Asignación Universal por Hijo (AUH) ascenderá a $147.600 en julio. Sin embargo, al igual que todos los meses, el organismo retendrá el 20%, por lo que se cobrará un total de $118.079 hasta que se presenten los documentos necesarios para acceder al monto completo. Por su parte, la Asignación Universal por Hijo con Discapacidad será de $481.537.

El aumento impactará en AUH, SUAF y otras asignaciones que paga el organismo. ALF PONCE MERCADO / MDZ Cuánto llegan las asignaciones familiares en julio Los beneficiarios del Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF) cobrarán montos que varían según los ingresos del grupo familiar. Para quienes integran el primer rango de ingresos, la asignación por hijo será de $74.032,19, mientras que el valor desciende de manera escalonada hasta los $15.585,03 para los hogares con mayores ingresos dentro de los límites establecidos por Anses. En el caso de la asignación por hijo con discapacidad, los montos van desde $241.040,29 hasta $107.620,13, dependiendo del nivel de ingresos familiares.