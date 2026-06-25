Plazo fijo: cuánto gana hoy quien invierte $3 millones a 30 días

Las tasas de plazo fijo se mantienen bajas pero estables y aún, la diferencia entre bancos siguen siendo significativas por lo que vale la pena comparar entidades. Según los datos reportados al Banco Central en cumplimiento del Régimen Informativo de Transparencia, así queda el rendimiento de $3.000.000 a 30 días en los principales bancos del país.

Banco del Sol, Crédito Regional y REBA Compañía Financiera comparten el primer lugar con una Tasa Nominal Anual (TNA) del 23%. Un depósito de $3.000.000 a 30 días en cualquiera de estas entidades genera aproximadamente $56.712 de interés, por lo que el monto final asciende a $3.056.712.

Banco Meridian aparece apenas por detrás con una TNA del 22,75%, que representa unos $56.096 de interés y un total cercano a $3.056.096. En tanto, Banco VOII ofrece una TNA del 22,5%, con una ganancia aproximada de $55.479.

Por su parte, Banco BICA y Banco CMF pagan una TNA del 22%, lo que equivale a unos $54.247 de interés. Más abajo se ubican Banco Mariva y BiBank, con una tasa del 21% y un rendimiento cercano a los $51.781.

Dentro del grupo de las diez entidades con mayor volumen de depósitos, Banco Provincia lidera con 19,5% TNA para clientes, lo que representa $48.082,19 de interés y un total de $3.048.082,19. Banco Nación sigue con 19% TNA y un rendimiento de $46.849,32 aproximadamente. BBVA ofrece 18,75% TNA con $46.232,88 de interés, mientras que Banco Santander, en el extremo más bajo, paga apenas 14,5% TNA con un rendimiento de $35.753,42.

La diferencia entre el banco que más paga y el que menos paga en el grupo grande supera los cinco puntos porcentuales, lo que en $3.000.000 a 30 días representa una brecha de más de $13.000 en un solo mes.

Banco del Sol, Crédito Regional y REBA lideran el ranking con 23% TNA. En un mes, $3 millones generan más de $56.000 de interés en las mejores opciones. Walter Moreno / MDZ. Foto realizada con Moto G72

Cuándo conviene hacer un plazo fijo

El plazo fijo puede ser una alternativa interesante para quienes no necesitan disponer de su dinero en el corto plazo y buscan una inversión de bajo riesgo, con una rentabilidad conocida desde el momento de la constitución. Por eso suele ser elegido por ahorristas que prefieren evitar la volatilidad de otros instrumentos financieros.

Qué recomiendan los expertos

Desde Cocos Capital recomiendan no poner todos los ahorros en un solo instrumento. La diversificación, es decir, repartir el dinero entre diferentes activos como acciones, bonos, fondos comunes, CEDEARs o dólares, permite reducir el riesgo. Si un activo no rinde como se esperaba, otros pueden compensarlo, haciendo que la cartera sea más estable y resiliente frente a los cambios del mercado.