Billeteras virtuales o plazo fijo: qué paga más en agosto y dónde está la diferencia

Con las tasas en movimiento, elegir dónde dejar los pesos ya no depende solamente del porcentaje más alto que aparece en la pantalla. En agosto, las cuentas remuneradas, las Las billeteras virtuales también bajaron su tasa de rendimiento. Foto: Naranja x que invierten en fondos y los plazos fijos muestran rendimientos cercanos, aunque difieren en liquidez, topes, riesgo y requisitos de acceso.

La comparación oficial obliga a separar productos que suelen aparecer mezclados en los rankings. Una cuenta bancaria puede pagar intereses diarios sobre el saldo disponible; un fondo común de inversión ofrece un rendimiento estimado que puede subir o bajar; y el plazo fijo tradicional asegura la tasa pactada, pero inmoviliza el capital hasta el vencimiento. Por eso, una TNA mayor no siempre se traduce en la alternativa más conveniente. La fotografía corresponde al 14 de agosto de 2026 y puede cambiar en cualquier momento.

La propuesta más elevada entre las opciones verificadas es la de Ualá , que durante agosto ofrece una TNA base del 18% y permite llevarla al 21% o al 24% al acumular operaciones mensuales elegibles por $250.000 o $500.000, respectivamente.

La remuneración se aplica a saldos de entre $10.000 y $1.000.000, se acredita cada día y la tasa es variable. Banco BICA , en tanto, informa un 22% para saldos de hasta $750.000; el porcentaje baja al 19% entre $750.001 y $2.250.000 y al 16% hasta $20 millones. Allí los intereses se calculan por días hábiles. Las dos opciones conservan el dinero disponible para transferir o gastar.

Entre las alternativas con liquidez también aparecen productos de naturaleza distinta. Cocos Capital informa para su fondo Cocos Rendimiento un rendimiento anual estimado del 20,03%, con rescate en el día, pero aclara que el resultado no está garantizado. Fiwind canaliza los pesos hacia el fondo Delta Pesos: la tasa visible en la aplicación surge del desempeño reciente y puede variar a diario, por lo que no corresponde tratarla como fija. A diferencia de un depósito bancario, una cuotaparte no cuenta con la garantía de depósitos y su valor puede disminuir. Naranja X , por su parte, publica una TNA del 17% para su cuenta remunerada, con un límite de saldo de $1.000.000 y activación previa desde la aplicación.

El plazo fijo conserva una ventaja concreta: quien lo constituye conoce desde el comienzo la tasa que recibirá al vencimiento. El último Informe Monetario Diario del Banco Central ubicó el promedio para colocaciones en pesos a 30 días en 20,04% TNA al 12 de agosto. A modo orientativo, esa tasa produciría cerca de $16.471 brutos en 30 días por cada $1.000.000, mediante un cálculo simple. Un 24% TNA daría unos $19.726 en el mismo lapso, pero solo si se cumplieran los requisitos y la tasa no cambiara. Cada banco define su oferta según canal, monto y plazo; el comparador del BCRA toma como referencia una colocación online de $100.000 y advierte que los valores pueden variar.

Qué alternativa conviene según el uso del dinero

Para el dinero destinado a pagos cercanos o a un fondo de emergencia, la disponibilidad inmediata puede pesar más que unas décimas de tasa. En cambio, quien sabe que no utilizará el capital durante 30 días puede priorizar la certeza del plazo fijo. Antes de decidir, conviene revisar cuatro datos: si el rendimiento es fijo o estimado, qué saldo máximo genera intereses, qué condiciones habilitan la mejor tasa y qué respaldo legal tiene el producto.

También es esencial controlar la cifra en la aplicación o en la web oficial el mismo día de invertir, porque las tasas variables y las promociones pueden modificarse sin esperar al mes siguiente. La rentabilidad nominal, además, debe evaluarse frente a la inflación esperada y no solo contra otras aplicaciones.