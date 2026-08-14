Flybondi recibió un embargo judicial por deudas fiscales de $1.500 millones

La AFIP busca asegurar el pago de deudas de Flybondi por $1.256 millones, entre ellas Impuesto a las Ganancias, IVA y previsionales.

La Justicia Federal ordenó un embargo general sobre las cuentas bancarias de Flybondi por un monto cercano a $1.500 millones, a pedido de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), en el marco de distintas ejecuciones fiscales iniciadas contra la aerolínea.

La medida fue dispuesta por los Juzgados Federales de Ejecuciones Fiscales Tributarias N° 1, 2 y 4 y tiene como objetivo garantizar el cobro de deudas impositivas reclamadas por el organismo recaudador. El embargo no supone, por el momento, una interrupción de las operaciones de la compañía.

El capital reclamado por ARCA alcanza a $1.256.469.707,31. La mayor parte corresponde a retenciones del Impuesto a las Ganancias, por más de $915 millones. A ese monto se suman otros $207 millones por retenciones de IVA y unos $133 millones correspondientes al Impuesto sobre los Bienes Personales.

El monto total de la medida cautelar se aproxima a los $1.500 millones debido a la incorporación de un 15% adicional en concepto de intereses y costas judiciales.

Cancelaciones y reduccion de vuelos La resolución judicial se produce en un contexto de dificultades financieras y operativas para la aerolínea low cost. Durante los últimos meses, Flybondi redujo de manera significativa su flota disponible como consecuencia de problemas vinculados con los contratos de leasing de aeronaves. Esta situación derivó en cancelaciones y reprogramaciones de vuelos, que entre junio de 2025 y mayo de 2026 habrían sido más de 2.500.