Uno de los referentes mineros de Chile desembarcó en Argentina y pone la mira en Mendoza

La minería argentina empieza a atraer no solo a las grandes compañías que buscan desarrollar los principales proyectos de cobre, oro y litio, sino también a empresas especializadas que buscan convertirse en parte de la cadena de proveedores. En ese escenario, una de las firmas de ingeniería más vinculadas al desarrollo minero de Chile acaba de desembarcar formalmente en el país.

Se trata de Metaproject Group , compañía chilena con 34 años de trayectoria y más de 4.000 proyectos realizados, que inició oficialmente sus operaciones en el país con la apertura de una oficina en San Juan y la oficialización de Metaproject Argentina, su pata local con la que buscarán transformarse en aliados claves de los principales proyectos mineros del país.

En diálogo con MDZ Online , Manuel Viera, CEO de Metaproject Group y presidente de la Cámara Minera de Chile, confirmó que la empresa ya realizó una primera inversión cercana a los US$ 100.000 para su instalación, adquirió 10 hectáreas con la intención de desarrollar un parque industrial y proyecta destinar alrededor de US$ 1 millón a un laboratorio químico minero-metalúrgico.

El empresario chileno también reveló que la compañía ya analiza proyectos de cobre, oro y litio en distintas zonas de Argentina y que buscará conectar esos prospectos con financiamiento internacional a través de su oficina en Toronto.

Viera consideró que el país atraviesa una oportunidad histórica para desarrollar su minería y atribuye buena parte del atractivo actual al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). En su visión, Argentina podría convertirse en uno de los grandes nuevos jugadores mundiales del cobre .

Y en ese mapa, Mendoza también aparece. El ejecutivo destacó la cercanía de la provincia con Chile, el potencial geológico de la cordillera mendocina y los avances registrados en proyectos como San Jorge y el Distrito Minero Malargüe Occidental. Incluso anticipó que la expansión de Metaproject por Argentina no se limitará a San Juan y que la compañía analiza abrir nuevas oficinas en otras provincias.

Viera proyecta que hacia 2040 o 2050 Argentina podría producir entre dos y tres millones de toneladas de cobre fino y entre 600.000 y 800.000 toneladas de litio equivalente, mientras que las exportaciones mineras podrían alcanzar entre US$30.000 millones y US$50.000 millones.

-¿Cómo se dio este desembarco del grupo en Argentina?

-Nosotros hace mucho tiempo que estamos analizando lo que está pasando en Argentina. Partimos justamente por una muy buena política pública, el RIGI, que está bien conceptuado y que ha logrado, en 14 o 16 meses, atraer inversionistas. Eso fue lo primero que nos llamó la atención.

En segundo lugar, empezamos inmediatamente a revisar, analizar y buscar socios. Derivado de eso encontramos una socia, una empresaria que se llama Teresa Cristaldo, que es bien conocida.

También analizamos dónde eventualmente estaba el epicentro de la minería. Obviamente va a estar en San Juan, Catamarca, La Rioja y en todas las provincias cuyos gobiernos están entusiasmados con el desarrollo minero.

Decidimos instalarnos en San Juan porque hay por lo menos cinco megaproyectos muy fuertes que generan alrededor de US$31.000 millones. Hicimos un análisis claro de que San Juan va a ser lo que es Antofagasta para Chile y Arequipa para Perú. Eso genera el triángulo del cobre.

Estoy hablando del cobre, pero Argentina también es mucho más potente en el caso del litio. Por eso decidimos venir: primero, porque con el RIGI las reglas del juego están claras. La estabilidad fiscal y cambiaria por 30 años nos seduce no solamente a los inversionistas, sino también a nosotros. Como grupo Metaproject, no solo somos una empresa de ingeniería, construcción y servicios, sino que además tenemos un price of equity que nos permite perfectamente invertir también.

-¿Cómo será la operación de Metaproject en Argentina?

-Es una empresa argentina en la cual participa Metaproject Group, que es una empresa chilena internacional y que está presente en varios países. Estamos en Perú, Chile, Ecuador, Colombia, México y Turquía.

Vamos a llevar toda la experiencia de 34 años y más de 4.000 proyectos realizados. Todo ese conocimiento y esa experiencia los ponemos a disposición de la minería argentina. Tenemos ingenieros de minas, geólogos, geotécnicos, mecánicos y profesionales de todas las especialidades de ingeniería destinadas justamente a que Argentina no parta de cero, sino que pueda comenzar desde la mitad de la tabla hacia arriba.

-Es decir, con toda la experiencia ganada en Chile y Perú…

-Exactamente. Las ingenierías que se tengan que hacer no deberían partir de cero ni reinventar la rueda. Todos los problemas que eventualmente tuvimos en Chile y Perú ya están resueltos. Por lo tanto, ustedes parten con un conocimiento previo.

En el caso de Mendoza también nos llama la atención porque está mucho más cerca para nosotros. Estamos a 20 o 30 minutos solamente. Mendoza tiene la misma cordillera que San Juan y tiene un proyecto muy bueno.

Nosotros ahora no solamente estamos en San Juan, sino que también vamos a instalarnos en otras provincias. Como siempre he dicho, el mundo necesita duplicar la producción de cobre antes de 2050 y el partido se juega en las minas de los Andes, en San Juan, Mendoza y otras provincias.

Sobre todo en Salta, donde ahora estamos estudiando abrir una segunda oficina, porque también hay mucha minería. Estamos analizando y revisando todos los aspectos. Si vamos a Salta, vamos a crear una empresa argentina. Recuerdo que estuve con el ministro de San Juan el viernes por la mañana y nos comentó que salió una ley en la cual, obviamente, se va a contratar mano de obra local y proveedores locales.

Por lo tanto, nosotros somos una empresa local y somos una empresa argentina y, obviamente, estamos contratando mano de obra local.

-¿Qué inversión han realizado para desembarcar en Argentina?

-Primero que nada, la inversión a la fecha es la instalación de la oficina. Ahí deben haberse invertido alrededor de US$100.000. En segundo lugar, compramos 10 hectáreas para hacer justamente un parque industrial, cerca de dos proyectos importantes, en el cruce de Las Flores, creo que se llama.

A partir de ahí vamos a instalar, con una inversión de US$1 millón, un laboratorio químico minero-metalúrgico destinado a que todas las muestras y todos los estudios de laboratorio se hagan allí. Es como un centro de investigación minero-metalúrgico que en Chile tuvo más de 50 años y que en algún momento los políticos cerraron. Era un estupendo centro de investigación y nosotros prácticamente ya no lo tenemos. Esa es una segunda inversión que se realiza.

La tercera inversión es que estamos revisando una serie de prospectos de oro y cobre que, inclusive, vamos a explorar. Además, en febrero nos instalamos en Toronto, justamente para que todos los prospectos y proyectos que haya en Chile, Perú o Argentina podamos llevarlos a la bolsa o buscar financiamiento allí.

De esa manera cerramos el círculo virtuoso de la minería. Si hacemos bien las cosas, todo proyecto de Argentina va a tener financiamiento.

-¿Dónde serían esas exploraciones?

-Hay una exploración que en estos momentos estamos estudiando. Claramente, todos los proyectos de alta ley están en la alta cordillera de los Andes. Sin embargo, una de mis socias tiene una cantidad enorme de hectáreas de litio y nosotros estamos en una etapa de exploración justamente con litio.

En septiembre vamos a llevar ese prospecto de litio a Toronto. Ya hemos encontrado un financista muy grande y estamos en la etapa de revisar los papeles, el NDA y todo ese tipo de cuestiones. Eso implica que nosotros, como Metaproject, tenemos esa particularidad de que le damos seriedad al inversionista porque somos Qualified Persons, o QP, y podemos certificar recursos y reservas. Hacemos el primer filtro para llevar los proyectos.

Podemos elaborar el memo que todo inversionista necesita y, por lo tanto, ese va a ser el primero que efectivamente va a tener financiamiento.

Independientemente de eso, tenemos otro proyecto que estamos revisando y analizando. Tenemos que ir a terreno una vez que la nieve se retire para poder conocer un proyecto limítrofe entre Chile y Argentina, relativamente cerca de Copiapó. Tal vez la provincia que está enfrente sea La Rioja. Es un proyecto tan grande como El Pachón.

También estamos revisando nuestros proyectos de oro que nos han llegado desde que se conoció la noticia de que estamos en Argentina. En particular, hoy me han llegado seis prospectos que distintos empresarios están confiando en que nosotros podemos estudiar. Tenemos muy buenos ingenieros y una eficiencia bastante clara. Cuando un proyecto no es rentable, decimos que no. Y cuando un proyecto sí es rentable, le decimos al empresario o al productor que tiene antena y tiene cuerpo.

-¿Con qué proyectos trabajan en Chile y Perú?

-Tenemos más de 4.000 proyectos realizados en 34 años. Estamos con Codelco en todas sus divisiones, en Radomiro Tomic, en BHP Escondida y en Collahuasi. Hemos trabajado también en minas argentinas hace un tiempo. Estuvimos en El Pachón hace unos 20 años, cuando era de Rio Tinto. Particularmente, fui a terreno y les dije a los ingleses de Rio Tinto que era un muy buen proyecto, pero ellos no lo creyeron y se salieron.

Hoy en día, El Pachón debe ser uno de los grandes megaproyectos que hay en el mundo. Es de Glencore y, obviamente, tenemos cierto conocimiento de la minería argentina. Por eso ahora estamos a las puertas de ver el caso de El Pachón.

Ya hemos conversado con sus ejecutivos, con la gente de Vicuña y también con la gente de Los Azules. Nos ha gustado mucho trabajar con la gente de Los Azules y creo que en los próximos meses vamos a empezar a trabajar con ellos. Ellos están en una etapa de estudio porque tienen una PEA, que son estudios preliminares, y nos van a permitir hacer la auditoría técnica de ese proyecto.

En Chile hemos hecho los megaproyectos y auditorías técnicas de todos los proyectos de Codelco, por muchos miles de millones de dólares. En Perú hemos estado en el proyecto de expansión de Chinalco, que es una gran mina de cobre, con una producción de 160.000 toneladas de cobre.

También estuvimos en Buenaventura, donde hicimos una tasación económica para que Rio Tinto pudiera realizar una compra.

-Con este escenario, ¿cuáles son las perspectivas que tiene para la minería argentina?

-En general, creo que en los próximos 20 años, hacia 2040 o 2050, estoy viendo a Argentina produciendo por lo menos dos millones de toneladas de cobre fino. En segundo lugar, en litio van a estar produciendo, creo yo, unas 600.000 a 800.000 toneladas de litio equivalente. En el caso específico del cobre, si la explotación sigue vigente, podrían llegar a tres millones de toneladas.

Y el impacto económico que creemos que puede tener, con el RIGI, es muy importante. Si ustedes toman como referencia las exportaciones que tenían en 2005, de unos US$6.000 millones, podrían llegar a entre US$30.000 millones y US$50.000 millones. Ese es, más o menos, el impacto económico que puede tener la minería.

Solamente estoy hablando de dos minerales críticos: el oro y el cobre. Argentina también tiene petróleo y otros recursos. Creo que Argentina tiene que crecer de una vez. Por ejemplo, están los distintos proyectos: Vicuña, José María, Cielo del Sol, El Pachón, que está en San Juan; Taca Taca, en Salta; Mara, en Catamarca; Los Azules, en San Juan; y San Jorge, en Mendoza.

Todo eso genera un boom que podría llegar perfectamente a US$51.000 millones. Por lo tanto, lo más esencial es que Argentina podría tener una gran producción de cobre fino. Como ya dije, creo que dos millones de toneladas de cobre fino es el objetivo que debería tener Argentina.