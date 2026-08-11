El fuerte pedido de Leonardo Di Caprio que frenó una sesión clave en Chile

Un fuerte pedido de Leonardo Di Caprio tuvo repercusión directa en Chile . El Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) suspendió este lunes una sesión en la que debía analizar un proyecto eléctrico en la Región del Maule, luego de que el actor estadounidense reclamara públicamente por la protección de una especie de rana cuyo hábitat podría verse afectado.

Di Caprio , reconocido por su activismo ambiental, publicó el domingo un mensaje en su cuenta de Instagram para pedir protección para la rana de pecho espinoso o rana Pehuenche (Alsodes pehuenche). Se trata de un anfibio que habita exclusivamente en el valle del Pehuenche, en los Altos Andes de Chile y Argentina.

En su publicación, el actor advirtió sobre el riesgo que enfrenta la especie y cuestionó un proyecto que, según señaló, podría afectar "el corazón de su único hábitat conocido". Además, afirmó que "solo existen menos de 1.000 ejemplares en estado salvaje".

La sesión suspendida por el SEA correspondía al proyecto Interconexión Internacional de Interés Privado Los Cóndores–Río Diamante en Alto Maule, cuyo proceso de evaluación comenzó hace cinco años. La iniciativa contempla la construcción y operación de una línea de transmisión eléctrica de alto voltaje entre Chile y Argentina.

Según Di Caprio , "esta especie se enfrenta a una de sus mayores amenazas". El actor explicó que el anfibio evolucionó para sobrevivir en las frías corrientes de montaña y los prados alpinos de la zona, por lo que consideró que el desarrollo podría "llevarla al borde de la extinción".

Suspenden trámite de proyecto en Chile tras alerta de Leonardo DiCaprio por rana Pehuenche. Instagram @leonardodicaprio

La rana de pecho espinoso se encuentra entre los 2.000 y 2.500 metros de altitud. El Ministerio del Medio Ambiente de Chile la describe como un "anfibio de cuerpo voluminoso y extremidades robustas".

El proyecto busca establecer una interconexión eléctrica binacional entre los sistemas de Chile y Argentina para permitir operaciones de importación y exportación de electricidad. La evaluación suspendida por el SEA comprende únicamente las obras y acciones previstas en territorio chileno.

Qué dijo Di Caprio sobre el proyecto

El actor aclaró que el reclamo de los ambientalistas no apunta necesariamente a cancelar la iniciativa. "Los conservacionistas no piden que se detenga el proyecto, sino que se construya en un lugar donde no ponga en mayor riesgo a una especie en peligro crítico de extinción", sostuvo.

Mientras tanto, el trámite correspondiente al sector argentino deberá avanzar por separado. Según la ficha del proyecto presentada ante el SEA, del otro lado de la frontera "será evaluado y tramitado de forma independiente de acuerdo a la jurisdicción de dicho país".

Di Caprio también remarcó la urgencia de preservar el hábitat de la especie. "Estamos luchando contra el tiempo para proteger a esta especie. Proteger esta especie significa proteger todo un ecosistema vital para la biodiversidad, los recursos hídricos y la resiliencia climática", afirmó.

Qué respondió la empresa que impulsa la obra

La iniciativa es impulsada por Enel Chile, que -según confirmó al diario El Mercurio- continuará trabajando junto a las autoridades y atenderá los requerimientos que surjan durante el proceso de evaluación.

"Todos los aspectos ambientales, patrimoniales y territoriales, incluidos aquellos relacionados con ecosistemas, patrimonio arqueológico y geológico, así como actividades económicas y recreativas, han sido analizados, complementados y abordados conforme a la normativa vigente", señaló la empresa.

La preocupación de Di Caprio por la protección ambiental en Chile no es nueva. En 2025, el actor anunció que, a través de Re:wild, organización ecologista de la que es cofundador, adquirió la isla Guafo, ubicada en la Región de Los Lagos, con el objetivo de contribuir a su conservación frente a actividades como la minería de carbón y la tala.

El territorio, conocido como "la pequeña Galápagos", alberga la mayor colonia reproductiva del mundo de fardelas negras, una especie de ave marina cuya población se encuentra en disminución.