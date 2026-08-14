Plazo fijo: cuánto podés ganar con $500.000 según la tasa de cada banco
Más allá de las tasas de los bancos tradicionales, existen opciones financieras que permiten obtener hasta $9.144 por un plazo fijo de $500.000 a 30 días.
El Banco Central (BCRA) permite comparar las tasas que ofrecen distintos bancos para encontrar la mejor opción al hacer un plazo fijo a 30 días. Sin embargo, hay que tener en cuenta que las ganancias pueden variar si se elige un plazo diferente o según el canal por el que se realice la operación.
Las tasas de los 10 bancos con mayor volumen de depósitos
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Banco de la Provincia de Buenos Aires: 19,5 %
Banco de la Nación Argentina: 19 %
Banco BBVA Argentina S.A.: 18.5 %
Banco Macro S.A.: 18.5 %
Industrial and Commercial Bank of China (Argentina) S.A.U. (ICBC): 17.7 %
Banco Galicia: 17.5 %
Banco Credicoop Cooperativo Limitado: 17.5 %
Banco de la Ciudad de Buenos Aires: 17 %
Banco Santander Argentina S.A.: 16 %
Banco Patagonia S.A.: 16 %
Con una inversión de $500.000 a 30 días, el rendimiento máximo al que se puede acceder en estos bancos genera una ganancia de $8.014, alcanzando un total de $508.014 al finalizar el período. En un rango intermedio, como el 17,5% que ofrece el Banco Galicia, el retorno se ubica en $7.192 (acumulando $507.192), mientras que en el escalón más bajo, con una tasa del 16%, los intereses bajan a $6.575, devolviendo un total de $506.575.
Otros bancos que informan tasa de plazo fijo online para no clientes
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Banco Meridian S.A.: 22.25 %
Crédito Regional Compañía Financiera S.A.U.: 22.25 %
Banco Bica S.A.: 22 %
Banco CMF S.A.: 22 %
Banco Mariva S.A.: 22 %
Reba Compañía Financiera S.A.: 22 %
Banco VOII S.A.: 21.75 %
Bibank S.A.: 21.5 %
Banco del Sol S.A.: 21 %
Banco de la Provincia de Córdoba S.A.: 20.75 %
Banco Dino S.A.: 20 %
Banco Comercio S.A.: 19 %
Banco Julio Sociedad Anónima: 19 %
Banco Masventas S.A.: 19 %
Banco Provincia de Tierra del Fuego: 19 %
Banco de Formosa S.A.: 18.5 %
Banco del Chubut S.A.: 18.5 %
Banco Comafi Sociedad Anónima: 18 %
Banco Hipotecario S.A.: 17 %
En este grupo de entidades, una inversión por el mismo monto permite acceder a mayores rendimientos. En los bancos que ofrecen las tasas más altas, del 22,25%, se alcanza un rendimiento de $9.144, lo que deja un total de $509.144 al cabo de 30 días. En las opciones intermedias, con tasas del 20%, la ganancia asciende a $8.219 (totalizando $508.219). Por último, en aquellos que ofrecen un 17%, el retorno es de $6.986, devolviendo un acumulado final de $506.986.