Plazo fijo: cuánto podés ganar con $500.000 según la tasa de cada banco

Más allá de las tasas de los bancos tradicionales, existen opciones financieras que permiten obtener hasta $9.144 por un plazo fijo de $500.000 a 30 días.

Las tasas de interés en plazo fijo que ofrecen los bancos para sus clientes. Foto: Shutterstock

El Banco Central (BCRA) permite comparar las tasas que ofrecen distintos bancos para encontrar la mejor opción al hacer un plazo fijo a 30 días. Sin embargo, hay que tener en cuenta que las ganancias pueden variar si se elige un plazo diferente o según el canal por el que se realice la operación.

Las tasas de los 10 bancos con mayor volumen de depósitos Banco de la Provincia de Buenos Aires: 19,5 %

Banco de la Nación Argentina: 19 %

Banco BBVA Argentina S.A.: 18.5 %

Banco Macro S.A.: 18.5 %

Industrial and Commercial Bank of China (Argentina) S.A.U. (ICBC): 17.7 %

Banco Galicia: 17.5 %

Banco Credicoop Cooperativo Limitado: 17.5 %

Banco de la Ciudad de Buenos Aires: 17 %

Banco Santander Argentina S.A.: 16 %

Banco Patagonia S.A.: 16 % Con una inversión de $500.000 a 30 días, el rendimiento máximo al que se puede acceder en estos bancos genera una ganancia de $8.014, alcanzando un total de $508.014 al finalizar el período. En un rango intermedio, como el 17,5% que ofrece el Banco Galicia, el retorno se ubica en $7.192 (acumulando $507.192), mientras que en el escalón más bajo, con una tasa del 16%, los intereses bajan a $6.575, devolviendo un total de $506.575.