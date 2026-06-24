Plazo fijo: banco por banco, cuál es la tasa de interés este 24 de junio

El plazo fijo es una opción de ahorro segura, pero las tasas de interés en junio varían significativamente entre bancos grandes y entidades más pequeñas.

El plazo fijo continúa siendo una de las opciones de inversión más usadas. Foto: Walter Moreno / MDZ

Conocer las tasas actualizadas del plazo fijo en junio permite comparar qué banco ofrece un mejor rendimiento y evaluar si esta herramienta sigue siendo conveniente para depositar los ahorros. Aunque las tasas continúan bajas, sobre todo en los principales bancos, el plazo fijo todavía se mantiene como una opción atractiva para quienes priorizan seguridad y previsibilidad frente a otras alternativas.

Para seguir la evolución del plazo fijo, el Banco Central de la República Argentina publica una tabla con las tasas actualizadas de los bancos con mayor volumen de depósitos y también de entidades más pequeñas. Entre los bancos más grandes aparecen tasas más bajas, aunque con nombres muy conocidos como Banco Nación, Galicia, BBVA y Santander, que hoy no superan el promedio del 20 por ciento. A continuación, las tasas informadas por las principales entidades financieras del país.

Banco Nación: 19%

Banco Galicia: 15%

BBVA: 18,75%

Banco Santander: 14,5%

Banco Provincia: 19,5%

Banco Macro: 18,5%

ICBC: 17,2%

Banco Ciudad: 17%

Banco Patagonia: 16%

Banco Credicoop: 17,5% ¿Cuánto ofrecen los bancos y entidades más pequeñas? Por fuera de los bancos con mayor volumen de depósitos, también hay entidades más pequeñas que informan sus tasas de plazo fijo online. En varios casos, estas opciones superan ampliamente a los bancos tradicionales y ofrecen rendimientos por encima del 20 por ciento, algo que hoy resulta difícil de encontrar en entidades grandes.

Las tasas del 24 de junio para los depósitos en pesos. Foto: Archivo Entre las tasas más altas aparecen Banco Voii, Crédito Regional Compañía Financiera y Reba, que ofrecen un 23 por ciento. Muy cerca se ubica Banco Meridian, con una tasa del 22,75 por ciento, mientras que Banco Bica y Banco CMF pagan 22 por ciento.