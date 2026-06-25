Jubilados Anses: quiénes cobran el bono de $70.000 en julio y cómo quedan los haberes

Julio llegará con una nueva actualización para jubilados y pensionados, pero también con una señal que se repite desde hace meses: el bono previsional seguirá sin cambios. El Gobierno confirmó que Anses pagará un refuerzo de hasta $70.000 para los sectores de menores ingresos del sistema.

La medida fue formalizada a través del Decreto 532/2026 y alcanza a jubilados, pensionados, titulares de la Pensión Universal para el Adulto Mayor, beneficiarios de Pensiones No Contributivas y madres de siete hijos o más. El pago se realizará junto con los haberes del séptimo mes del año, bajo el calendario habitual del organismo previsional.

El refuerzo de $70.000 será acreditado en su totalidad a quienes cobren una prestación igual o inferior al haber mínimo previsional. En julio, ese piso quedará en $411.989,33 tras la actualización mensual del 2,15%, por lo que quienes perciban la mínima llegarán a un ingreso total de $481.989,33 con el bono incluido.

Para los haberes que superen levemente ese monto base, el pago será proporcional: Anses abonará solo la diferencia necesaria hasta alcanzar el tope compuesto por la mínima más el refuerzo.

Con la movilidad de julio, la PUAM quedará en $329.591,46 y, con el bono completo, alcanzará los $399.591,46 . En el caso de las Pensiones No Contributivas por vejez o invalidez, el haber será de $288.392,53 y subirá a $358.392,53 cuando se sume el extra. La jubilación máxima, en cambio, pasará a $2.772.298,07 y no recibirá el complemento, ya que el beneficio está orientado a los ingresos más bajos.

El decreto también ratifica una condición clave: el bono tiene carácter no remunerativo. Esto significa que no está sujeto a descuentos ni se computa para otros conceptos. Además, en los casos de pensiones compartidas entre varios copartícipes, el beneficio se considera como correspondiente a un único titular, tal como viene ocurriendo en las liquidaciones anteriores.

Un refuerzo congelado desde 2024

Aunque los haberes previsionales se actualizan todos los meses según la inflación, el bono de $70.000 permanece congelado desde marzo de 2024. Esa diferencia vuelve a poner el foco en el impacto real del refuerzo, que funciona como complemento para quienes están en la base del sistema, pero pierde peso frente al avance acumulado de los precios.

El pago se ordenará según la terminación del DNI. De acuerdo con el cronograma informado para julio, los jubilados y pensionados que no superen el haber mínimo cobrarán entre el miércoles 8 y el miércoles 22 de julio. Las Pensiones No Contributivas se abonarán entre el 8 y el 15, mientras que la PUAM seguirá el esquema previsto para los beneficiarios de menores ingresos. La acreditación será automática, sin necesidad de hacer trámites adicionales.