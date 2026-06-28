Anses: quiénes cobran este lunes 29 de junio y finalizan el calendario de pagos
Anses completa el calendario de pagos de junio este lunes 29. Conocé qué jubilados y pensionados cobran según la terminación del DNI.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) transita los últimos días del calendario de pagos de junio de 2026. Este lunes 29 de junio, el organismo finalizará el cronograma de pagos para jubilados y pensionados, completando así el calendario correspondiente al sexto mes del año.
Como ocurre habitualmente, las fechas de cobro se organizan según la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI) y el tipo de prestación. A partir de julio, Anses pondrá en marcha un nuevo calendario con los haberes actualizados por movilidad.
Anses: quiénes cobran este lunes 29 de junio
Este lunes 29 de junio cobrarán los jubilados y pensionados que perciben haberes superiores al mínimo y cuyos DNI terminan en 8 y 9. Con este pago, Anses dará por finalizado el calendario de junio para jubilaciones y pensiones.
Durante junio, los haberes previsionales recibieron un aumento del 2,58%, correspondiente a la actualización mensual por movilidad basada en la inflación informada por el Indec. El incremento alcanzó tanto a las jubilaciones y pensiones mínimas como a las que superan el haber mínimo.