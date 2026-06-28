Anses: quiénes cobran este lunes 29 de junio y finalizan el calendario de pagos

Anses completa el calendario de pagos de junio este lunes 29. Conocé qué jubilados y pensionados cobran según la terminación del DNI.

Anses finaliza el calendario de pagos de junio para jubilados y pensionados.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) transita los últimos días del calendario de pagos de junio de 2026. Este lunes 29 de junio, el organismo finalizará el cronograma de pagos para jubilados y pensionados, completando así el calendario correspondiente al sexto mes del año.

Como ocurre habitualmente, las fechas de cobro se organizan según la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI) y el tipo de prestación. A partir de julio, Anses pondrá en marcha un nuevo calendario con los haberes actualizados por movilidad.

Los beneficiarios con DNI terminados en 8 y 9 son los últimos en cobrar durante junio. MDZ Anses: quiénes cobran este lunes 29 de junio Este lunes 29 de junio cobrarán los jubilados y pensionados que perciben haberes superiores al mínimo y cuyos DNI terminan en 8 y 9. Con este pago, Anses dará por finalizado el calendario de junio para jubilaciones y pensiones.