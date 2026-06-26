Plazo fijo: cuánto se gana con $1 millón este 26 de junio, banco por banco

Las tasas del plazo fijo continúan en niveles moderados y las diferencias entre los bancos siguen siendo importantes, inclusive dentro de las diez entidades con mayor volumen de depósitos del país.

Según los datos informados por los bancos al Banco Central (BCRA) en el marco del Régimen Informativo de Transparencia, así rinde un plazo fijo de $1.000.000 a 30 días este 26 de junio en las principales instituciones financieras de la Argentina.

Entre las entidades más grandes, Banco Provincia ofrece la tasa más alta para clientes, con una Tasa Nominal Anual (TNA) del 19,5%. Una inversión de $1.000.000 durante 30 días genera aproximadamente $16.027,40 de interés, por lo que al vencimiento se reciben $1.016.027,40.

En segundo lugar se ubica Banco Nación, con una TNA del 19%, que permite obtener $15.616,44 de interés y un monto final de $1.015.616,44. Le siguen BBVA (18,75%), con una ganancia de $15.410,96; Banco Macro (18,5%), con $15.205,48; y Banco Credicoop (17,5%), que paga $14.383,56.

Más abajo aparecen ICBC (17,2%), con un rendimiento de $14.136,99; Banco Ciudad (17%), con $13.972,60; Banco Patagonia (16%), con $13.150,68; Banco Galicia (15%), con $12.328,77; y finalmente Banco Santander, que ofrece la tasa más baja del grupo con una TNA del 14,5%, equivalente a $11.917,81 de interés en 30 días.

El plazo fijo continúa siendo una opción de inversión de bajo riesgo para quienes buscan preservar sus ahorros. Foto: Shutterstock

Vale la pena comparar

Comparar las tasas antes de constituir un plazo fijo puede marcar una diferencia en la rentabilidad, especialmente cuando se invierten montos elevados. Sin embargo, los especialistas coinciden en que no conviene concentrar todos los ahorros en un único instrumento. Diversificar el dinero entre alternativas como fondos comunes de inversión, bonos, CEDEARs o dólares puede ayudar a reducir riesgos y aprovechar distintas oportunidades del mercado.

En ese contexto, el plazo fijo continúa siendo una opción interesante para quienes buscan una inversión de bajo riesgo, con un rendimiento conocido de antemano y sin sobresaltos.