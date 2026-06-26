Cielos Abiertos: autorizaron a una low cost a sumar vuelos desde Argentina a un destino soñado

El Gobierno autorizó a la low cost de Jetsmart Colombia a incrementar los vuelos entre Argentina y ese país, bajo la política de Cielos Abiertos.

La Secretaría de Transporte autorizó el ingreso de Jetsmart Colombia al mercado aerocomercial argentino, habilitando a la compañía a operar vuelos regulares internacionales en la ruta Medellín–Buenos Aires (Aeroparque Jorge Newbery) con una frecuencia de hasta siete servicios semanales. La medida permitirá que la aerolínea comience sus operaciones en diciembre próximo, ampliando la conectividad entre países con Cielos Abiertos.

Según informó el Ministerio de Economía, la autorización habilita tanto servicios de pasajeros como de carga, en línea con la estrategia de expansión de Jetsmart como operador de bajo costo en la región. El ingreso de la compañía al mercado argentino representa la incorporación de un nuevo actor en una ruta actualmente operada por otras aerolíneas, lo que se espera incremente la oferta disponible y genere mayor competencia, con impacto en precios, frecuencias y disponibilidad de horarios para los usuarios.

Qué es Cielos Abiertos y por qué se suman más vuelos a Colombia La decisión se enmarca en la política de “Cielos Abiertos” impulsada por el Gobierno argentino, orientada a promover la liberalización del mercado aerocomercial. Este enfoque busca facilitar el ingreso de nuevas aerolíneas, estimular la competencia y ampliar las rutas internacionales, con el objetivo de dinamizar el transporte aéreo, tanto en el segmento turístico como en el de carga.

Desde el punto de vista estratégico, la nueva conexión directa entre Medellín y Buenos Aires adquiere relevancia por el peso económico y turístico de ambas ciudades. Medellín se ha consolidado como un importante centro industrial, tecnológico y turístico de Colombia, mientras que Buenos Aires continúa siendo uno de los principales hubs de conectividad del Cono Sur.

Además del impacto en el transporte de pasajeros, la habilitación de la ruta también amplía las capacidades logísticas para el intercambio de mercancías. La incorporación de servicios de carga aérea resulta clave en un contexto en el que el comercio bilateral requiere mayor agilidad y previsibilidad en las cadenas de suministro, especialmente para productos sensibles al tiempo o de alto valor agregado.