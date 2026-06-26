Por primera vez, un equipo latinoamericano es campeón mundial de Valorant

Lo que durante años pareció imposible para Latinoamérica hoy es un hecho histórico. Leviatán, el club latinoamericano de esports, se consagró campeón del VALORANT Masters London 2026 y se convirtió en el primer equipo latinoamericano en levantar un trofeo internacional en este deporte. Por primera vez, la región está en lo más alto del mundo.

VALORANT es uno de los videojuegos competitivos de Riot Games más populares del planeta, con un circuito profesional global comparable, en estructura y seguimiento, a las grandes ligas deportivas tradicionales. En este torneo, disputado en Londres, donde se repartieron más de 1.000.000 de dólares en premios, compitieron doce equipos en representación de las cuatro grandes regiones del mundo : América, Europa, Asia-Pacífico y China. Para ganarlo, Leviatán tuvo que vencer, uno tras otro, a los mejores equipos de cada continente.

El logro de Leviatán cobra mayor dimensión al mirar el tamaño de la industria. Los videojuegos tienen un valor de mercado de 184.000 millones de dólares, muy por encima de la taquilla mundial del cine (33.900 millones) y de la industria musical global (28.600 millones). La proyección a futuro es aún mayor ya que para la Generación Z, los videojuegos ya son su principal actividad de ocio, por encima de la TV y el streaming (según la consultora Newzoo).

El valor de esta consagración está en cómo se construyó. Igual que un club de fútbol que invierte en sus divisiones inferiores en lugar de comprar figuras ya hechas, Leviatán apostó durante años por formar a sus propios jugadores. Hoy se está viendo el fruto de esa decisión: el equipo que ganó en Londres fue uno de los más jóvenes en lograrlo, con jugadores surgidos de su propia academia.

Un ejemplo de esta apuesta es el argentino y mendocino Bruno "Neon" Rodríguez que llegó a la academia de Leviatán siendo un adolescente. El club lo formó y lo entrenó hasta convertirlo, con apenas 18 años, en el jugador más valioso (MVP) del mundo.

El puente de toda una región

Leviatán no representa a un solo país, sino a toda Latinoamérica. Su plantel reúne a jugadores de distintas naciones de la región, y el club funciona como el puente que conecta a una comunidad de fans repartida por todo el continente. Durante la final, ciudades capitales de la región se llenaron de hinchas en eventos de transmisión en vivo como watch parties para alentar juntos, como quien sigue una final de un mundial.

Ese fervor se reflejó en los números. La final superó 1,06 millones de espectadores en simultáneo, el pico de audiencia más alto de un torneo Masters en todo 2026

El reconocimiento también se hizo sentir en las calles. La Ciudad de Buenos Aires iluminó el Obelisco de azul para homenajear a Leviatán como campeón del mundo, un gesto que llevó la celebración más allá del ámbito deportivo y la convirtió en motivo de orgullo para toda la ciudad.

Esto es solo el principio…

Este título es un suceso gigante para el club, todavía queda un camino grande por recorrer, este triunfo corona el crecimiento de Leviatán como una de las organizaciones latinoamericanas con mayor proyección internacional siendo el primer club latinoamericano con presencia en el mercado chino y con presencia creciente en Estados Unidos.

Sobre Leviatán

Leviatán es una organización de esports nacida en Argentina, con equipos competitivos en los principales videojuegos del mundo y presencia en América Latina, Estados Unidos y China.