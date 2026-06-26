UNCuyo: cómo inscribirse para hacer pasantías en YPF en julio de 2026

La UNCuyo confirmó que Ingeniería abrió inscripciones para la segunda edición del programa de pasantías de YPF en 2026. Cuánto dura y cómo acceder.

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La Facultad de Ingeniería de la UNCuyo informó que YPF lanzó la segunda edición de su Programa de Pasantías 2026, una iniciativa orientada a estudiantes avanzados que deseen complementar su formación académica con una experiencia profesional en una de las principales compañías energéticas del país.

El programa propone una experiencia de 12 meses de duración, durante la cual los participantes podrán integrarse a distintos proyectos y áreas de negocio, adquirir nuevas herramientas para su desarrollo profesional y trabajar junto a referentes y líderes de la organización.