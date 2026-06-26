UNCuyo: cómo inscribirse para hacer pasantías en YPF en julio de 2026
La UNCuyo confirmó que Ingeniería abrió inscripciones para la segunda edición del programa de pasantías de YPF en 2026. Cuánto dura y cómo acceder.
La Facultad de Ingeniería de la UNCuyo informó que YPF lanzó la segunda edición de su Programa de Pasantías 2026, una iniciativa orientada a estudiantes avanzados que deseen complementar su formación académica con una experiencia profesional en una de las principales compañías energéticas del país.
El programa propone una experiencia de 12 meses de duración, durante la cual los participantes podrán integrarse a distintos proyectos y áreas de negocio, adquirir nuevas herramientas para su desarrollo profesional y trabajar junto a referentes y líderes de la organización.
¿Qué ofrece el programa de pasantías de la UNCuyo en YPF?
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Una experiencia de 12 meses para conocer distintas prácticas y proyectos de las áreas y negocios donde opera YPF.
Acompañamiento cercano para abordar los principales desafíos dentro de la compañía.
Vinculación con referentes y líderes de diversas unidades de negocio, favoreciendo la aplicación práctica de los conocimientos adquiridos durante la formación universitaria.
Los requisitos para postularse
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Está dirigido a estudiantes regulares de carreras de Ingeniería, Comercialización, Ciencias Económicas, Tecnología, Ciencias Sociales, Geociencias, Biotecnología, entre otras disciplinas afines.
Deben contar con al menos el 75 % de la carrera aprobada y tengan aproximadamente un año pendiente para graduarse.
Deben residir en alguna de las localidades donde YPF desarrolla sus operaciones: Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Gran Buenos Aires, La Plata, Mendoza, Rosario, Córdoba, Neuquén Capital o Plaza Huincul.
Deben poseer una actitud proactiva, apertura al aprendizaje y disposición para desarrollarse en entornos dinámicos.
El inicio de las pasantías está previsto para octubre de 2026. Las personas interesadas pueden completar su postulación aqui: https://postulacion.typeform.com/to/lFe2qS57