Tras las elecciones, la UNCuyo confirmó una nueva carrera: cómo acceder e inscribirse

La Facultad de Educación de la Universidad Nacional de Cuyo ( UNCuyo ) abrió las inscripciones para una nueva Especialización en Imágenes y Educación en la Contemporaneidad . La carrera de posgrado propone pensar una nueva pedagogía de la mirada, orientada a abordar las imágenes desde una perspectiva crítica, situada y transdisciplinaria donde se articule lo pedagógico, lo político y lo poético.

Los interesados tendrán tiempo de inscribirse hasta el domingo 31 de julio a través del siguiente a través de un formulario online .

Tendrá una duración de dos años, que incluye 18 meses de interacción pedagógica y 6 meses destinados la elaboración del Trabajo Final Integrador. El cursado, que comienza el 7 de agosto, será presencial y sincrónico por Meet cada 15 días, los viernes de 18 a 22 y los sábados de 9 a 13, con algunos encuentros en la sede Campus, con posibilidad de que se transmitan vía streaming.

La formación de posgrado está destinada a docentes y otros profesionales con título de grado universitario o de Educación Superior (no menor a cuatro años) de las áreas de Educación, Artes, Comunicación y Desarrollo Social, entre otras. La especialización contará con la conducción de Carolina Eva Martínez como directora.

Más sobre la nueva carrera de la UNCuyo

La propuesta de posgrado busca profundizar en los vínculos entre imágenes, educación, cultura, política, género, memoria y comunicación, promoviendo la reflexión sobre los usos pedagógicos, políticos y poéticos de lo visual en los distintos ámbitos educativos.

Desde esta perspectiva, las imágenes son entendidas no solo como recursos didácticos, sino también como discursos culturales capaces de producir sentidos, visibilizar problemáticas y generar experiencias sensibles y transformadoras.

La formación se inscribe dentro del campo de los Estudios Visuales y articula aportes de la educación artística contemporánea, las pedagogías críticas, la semiótica, el análisis del discurso y los estudios culturales. A lo largo de la carrera, se promueve tanto el análisis crítico como la producción de imágenes y narrativas visuales mediante diversos formatos y lenguajes: fotografía, video, collages, instalaciones, intervenciones y producciones audiovisuales situadas. De este modo, la propuesta formativa integra teoría y práctica en torno a experiencias de creación, investigación e intervención vinculadas con las realidades educativas y sociales contemporáneas.

Asimismo, la especialización asume una perspectiva educativa comprometida con la democratización de la cultura, la inclusión, la accesibilidad y los derechos humanos. Busca formar profesionales capaces de interpretar críticamente la complejidad visual del presente y de generar propuestas pedagógicas que promuevan la participación, la diversidad y la construcción colectiva de sentidos.

En este sentido, constituye una propuesta inédita en la región, orientada a responder a las transformaciones culturales y educativas actuales mediante una formación de posgrado innovadora, transdisciplinaria y socialmente comprometida.