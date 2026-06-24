Elecciones UNCuyo: Fidel atribuyó la derrota oficialista al impacto del "efecto Milei"

El balotaje de las elecciones de la Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo) sorprendió con un triunfo de la oposición, liderada por Adriana García . La flamante rectora electa se impuso en las urnas sobre el candidato oficialista Gabriel Fidel , quien el día después de los comicios hizo hincapié en el factor externo que terminó impactando en el resultado de la votación.

Fidel es el actual vicerrector de la UNCuyo y encabezaba la fórmula del oficialismo en estas elecciones, junto a María Flavia Filippini, quien lo acompañaba como candidata a vicerrectora. El dirigente universitario y militante radical quedó a las puertas de conducir la casa de Altos Estudios y atribuyó la victoria opositora al impacto que ha tenido la política de desfinanciamiento de las universidades públicas del gobierno de Javier Milei.

Por otro lado, cuestionó las “disputas partidocráticas” y la injerencia de los sectores políticos externos en las elecciones universitarias.

“Ayer lo primero que hice fue felicitar a Adriana García por su triunfo y también a Ana Sisti y ponerme a disposición”, manifestó Fidel en diálogo con el programa “Digamos Todo” de MDZ Radio 105.5 FM.

El vicerrector saliente aseguró que “el impacto que ha tenido la política para las universidades públicas del Gobierno nacional ha sido muy fuerte. Por un lado, en lo discursivo, en el asedio permanente de las universidades y en las posturas que ha tenido y tiene el Gobierno nacional con respecto a las universidades y en el desfinanciamiento que se refleja directamente en el bolsillo de nuestros trabajadores, docentes, no docentes, investigadores”.

“Ayer la gente, en un contexto de desfinanciamiento y de impacto directo donde a nuestra gente no le alcanza para llegar a fin de mes, el impacto fue muy fuerte. Se votó con ese ánimo y es la realidad”, expresó el candidato oficialista que resultó derrotado en los comicios universitarios.

Marcos Garcia / MDZ

“Más allá de que alguien lo aproveche políticamente por un lado o por el otro, hay una realidad de nuestros docentes, de nuestros investigadores y de los auxiliares que claramente tiene un impacto en el bolsillo. Son los profes de nuestros estudiantes que no llegan a fin de mes, que están pasándola mal. Cuando uno vota con esa situación hay que entenderlo perfectamente y de alguna manera empatizo con eso”, indicó.

En esa línea, planteó que “la principal razón del resultado de ayer es que nuestra comunidad, sobre todo la comunidad docente y no docente, votaron con una realidad personal y familiar que es muy dura”.

Injerencia externa en la política universitaria

En cuanto a la injerencia política externa y el respaldo del radicalismo a su candidatura y la celebración del triunfo de García por parte del peronismo, Fidel sostuvo que “la política quedó claro ayer que está metida y yo creo que es malo para la universidad”.

“Creo que sería mucho mejor que la universidad actuara con total autonomía. Nosotros sostenemos la autonomía universitaria, pero ayer quedó claro que la política está metida por todos lados”, lamentó el dirigente universitario.

Respecto a la celebración de las principales figuras del peronismo por el triunfo de García, Fidel dijo que “durante la campaña dije que era así y ayer quedó confirmado”.

En este sentido, cuestionó la influencia de la política partidaria en la vida universitaria. “Para ser justo y sincero, yo creo que la universidad tiene que tener autonomía, tiene que tener diversidad y nosotros tenemos que salirnos de la disputa partidocrática dentro de la universidad. No es que hay disputas partidocráticas que son buenas y otras son malas. Acá lo que tiene que haber en la universidad es diversidad. Y después, lo que es más importante, buscar la excelencia académica, investigación con impacto, vinculación con el medio”, subrayó.

Asimismo, acerca de la participación activa de funcionarios provinciales y municipales durante la campaña electoral universitaria, Fidel relativizó el impacto que pueden haber tenido en el resultado adverso. Sostuvo que “son egresados y egresadas de la universidad muchos de ellos. Cuando un egresado es médico por ahí no se nota tanto, cuando un egresado es funcionario se nota más, ya sea municipal, provincial o nacional”.