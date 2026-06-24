Qué dijo la nueva rectora de la UNCuyo sobre el polémico muro y qué hará con él
Adriana García mostró sus lineamientos para su gestión que comenzará como rectora, tras la victoria de este martes en el balotaje.
Este martes la Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo) vivió un sacudón político por el resultado de las elecciones, donde la lista opositora Encuentro Plural, liderada por Adriana García, dio un verdadero batacazo al vencer al oficialismo, encarnado por Gabriel Fidel al frente de Sumar Universidad.
La rectora electa dialogó este miércoles con MDZ Radio (en el programa MDZ Club) y dio su postura respecto al resultado y también brindó un análisis de cómo se gestó y a qué respondió el resultado electoral para este espacio que si bien se muestra como "autónomo", tiene vínculos con la oposición, particularmente el peronismo, cuyos principales dirigentes salieron a festejar la conquista.
Pero además de eso, García trazó hacia futuro los principales puntos y objetivos que abordarán en el rectorado y también opinó sobre temas complejos dentro del ámbito universitario, ya sea la situación financiera de la UNCuyo y la ley de Financiamiento Universitario que se no se ha respetado ni acatado en el envío de fondos por parte del Gobierno Nacional; como así también una decisión que generó mucha polémica y controversia en el ámbito universitario, que fue la construcción del muro de la UNCuyo en la periferia del campus.
Adriana García y el polémico muro de la UNCuyo
Al respecto, Adriana García señaló que la construcción del muro "que fue muy desacertada", y recordó incluso todo el tiempo que estuvo parada la obra porque no tenía los permisos de la Capital.
Pero además dijo que hay "mucho de lo simbólico". "Cuando se cuando se puso la reja olímpica, de alguna manera uno podía mirar el exterior y el interior. Voy a lo simbólico, fundamentalmente porque lo que hizo ese muro fue justamente impedir ese mirar hacia afuera, y eso fue lo que más impactó en la comunidad universitaria".
No obstante, a pesar de las críticas, señaló que aún no tienen en mente alguna medida al respecto, como por ejemplo quitar dicho muro: "No tenemos alguna medida al respecto, y si hay que tomar alguna, se tomará en el Consejo Superior, indudablemente", comentó.
Otro punto para analizar ha sido particularmente el Consejo Superior, donde habrá mayoría de miembros de la oposición a la lista de García, por lo que tendrá que abrir el diálogo y tender puentes para poder avanzar en diversos proyectos.
Al respecto, la rectora electa dijo que "en buena hora está integrado por las distintas visiones que se tienen de la universidad" y agregó la importancia de que "esté abocada a los problemas reales de la universidad. Así que, yo creo que vamos a estar muy bien".