Qué dijo la nueva rectora de la UNCuyo sobre el polémico muro y qué hará con él

Adriana García mostró sus lineamientos para su gestión que comenzará como rectora, tras la victoria de este martes en el balotaje.

Este martes la Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo) vivió un sacudón político por el resultado de las elecciones, donde la lista opositora Encuentro Plural, liderada por Adriana García, dio un verdadero batacazo al vencer al oficialismo, encarnado por Gabriel Fidel al frente de Sumar Universidad.

La rectora electa dialogó este miércoles con MDZ Radio (en el programa MDZ Club) y dio su postura respecto al resultado y también brindó un análisis de cómo se gestó y a qué respondió el resultado electoral para este espacio que si bien se muestra como "autónomo", tiene vínculos con la oposición, particularmente el peronismo, cuyos principales dirigentes salieron a festejar la conquista.

El giro que votó la UNCuyo: qué propone la rectora que derrotó al oficialismo. Milagros Lostes - MDZ Pero además de eso, García trazó hacia futuro los principales puntos y objetivos que abordarán en el rectorado y también opinó sobre temas complejos dentro del ámbito universitario, ya sea la situación financiera de la UNCuyo y la ley de Financiamiento Universitario que se no se ha respetado ni acatado en el envío de fondos por parte del Gobierno Nacional; como así también una decisión que generó mucha polémica y controversia en el ámbito universitario, que fue la construcción del muro de la UNCuyo en la periferia del campus.

Adriana García y el polémico muro de la UNCuyo Al respecto, Adriana García señaló que la construcción del muro "que fue muy desacertada", y recordó incluso todo el tiempo que estuvo parada la obra porque no tenía los permisos de la Capital.

Pero además dijo que hay "mucho de lo simbólico". "Cuando se cuando se puso la reja olímpica, de alguna manera uno podía mirar el exterior y el interior. Voy a lo simbólico, fundamentalmente porque lo que hizo ese muro fue justamente impedir ese mirar hacia afuera, y eso fue lo que más impactó en la comunidad universitaria".