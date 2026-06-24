Los números que llevaron a Adriana García a ser la próxima rectora

Adriana García - Encuentro Plural- es la rectora electa de la UNCuyo. La votaron 8.522 personas mientras que a su contrincante, Gabriel Fidel-Sumar Universidad-, 8.215. Como es un voto directo pero ponderado (se contabiliza de acuerdo al claustro), García obtuvo el 53.36% mientras que Fidel, 46.64%.

El voto de los profesores vale un 44,8% aunque si son jefes de trabajos prácticos, que se considera como "auxiliares" se pondera como un 8,47%; los estudiantes, un 25,42%; el de los egresados el 14,30%; no docentes de las distintas facultades 6,84% y del rectorado 0,49%.

En el ponderado de todos los claustros , de acuerdo a las unidades académicas, las facultades que empujaron el voto de Espacio Plural fueron Artes, Educación, Políticas, Filosofía y Letras, Ciencias Aplicadas a la Industria, y el Rectorado. Pero además, las diferencias en las que se impuso Sumar Universidad en las otras facultades contra García fueron menos que la esperada.

La UNCuyo tiene 12 facultades. En la Artes y Diseño, de 157 profesores, 126 votaron a García mientras que 57 a Fidel; en Agrarias de 109 docentes, 57 votos fueron para Sumar Universidad mientras que 52 a García; en Ciencias Aplicadas a la Industria, 43 votos tuvo García mientras que Fidel 25;en Económicas, se impuso Sumar Universidad por 85 votos en profesores contra 44 de Encuentro Plural.

En Ciencias Exactas y Naturales, el voto de los profesores se dividió por 33 para García y 26 para Fidel; en Ciencias Médicas, 55 docentes se inclinaron por el candidato del oficialismo mientras que 28 por la de la oposición; en Ciencias Políticas, García ganó en el claustro de profesores por 108 votos contra 53; en Derecho, García obtuvo 19 votos mientras que Fidel 30; en Educación 59 docentes votaron a García mientras que 27 a Fidel; en Filosofía, 155 profesores apoyaron a la rectora electa mientras que 87 a Fidel; en Ingeniería 56 por Encuentro Plural y 65 por Sumar Universidad; en Odontología 16 votos obtuvo García mientras que 41 Fidel.

La fórmula de Sumar Universidad obtuvo menos votos de profesores donde proyectaba que tendría más: en Agrarias de donde es decana la excandidata a rectora, María Flavia Filippini la diferencia no fue sustancial. Se cree que porque el decano electo, aunque de Sumar Universidad- es actualmente el vice de Filippini- tiene vínculos con el peronismo es hijo del fallecido rector Paco Martín y hermano de la decana saliente de Políticas, María Eugenia.

Los votos de Ismael Farrando en primera vuelta, exdecano de Derecho, que a último momento le dio el apoyo a Fidel- el viernes- 48 horas antes de la veda- no fueron para el candidato oficialista como se pensaba desde Sumar Universidad. En Derecho, que el grupo de Fidel planeaba arrasar, simplemente sacó 11 votos más en docentes que Encuentro Plural. Es decir que los profesores se distribuyeron entre las dos listas.

Por eso, los análisis que indican que las profesiones liberales que no viven de la docencia se inclinaron por la fórmula de Fidel se quedan corto. A excepción de Ciencias Económicas, donde una fórmula peronista no ha sido históricamente respaldada, el resto de las facultades donde ganó Fidel, García no se quedó tan atrás.

Los votos de Adriana García en el claustro no docentes

Sólo en Odontología salieron empatados García y Fidel. En el resto de las unidades académicas, se impuso García. Los no docentes, o el personal de apoyo académico como se le llama formalmente, son generalmente personas de planta que hace muchos años trabajan en las facultades.

García hizo un trabajo de mucha convocatoria a este espacio donde, que a excepción del rectorado, no es numeroso pero sí muy importante en el funcionamiento del día a día.

Sorpresa:los egresados se inclinaron por García

Los egresados donde el oficialismo- el radicalismo en verdad- tiene mucho poder de movilización porque varias intendencias donde gobierna hay personas egresadas de la UNCuyo, optaron en su mayoría por García. El 57,6% de acuerdo al escrutinio oficial le dio la derecha a Encuentro Plural mientras que el 42,4% a Sumar Universidad.

En un escenario donde el ausentismo a las urnas fue alto, era esperable que quien tuviera "más aparato" ganara. No fue así.