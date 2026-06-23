Balotaje en la UNCuyo: hay paridad y sorprende la baja participación

La Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo) cerró este martes una jornada electoral decisiva para definir quién conducirá la institución durante los próximos cuatro años. Sin embargo, lejos de haber certezas inmediatas tras el cierre de las urnas, el escenario que comenzó a delinearse durante las primeras horas del escrutinio es de paridad entre las dos fórmulas que disputaron el balotaje: la encabezada por Gabriel Fidel , de Sumar Universidad, y la de Adriana García, de Encuentro Plural. En los equipos de campaña de ambos candidatos explican que hay paridad, pero con una leve tendencia a favor de Fidel, con los datos extraoficiales.

Con un padrón cercano a los 58 mil votantes habilitados, una de las grandes coincidencias entre ambos espacios fue la percepción de una participación más baja de la esperada, especialmente en el claustro estudiantil, algo que fue confirmado por la Junta Electoral de la Universidad. En la cantidad de empadronados hay que diferenciar algo relevante: no todos los votos "valen uno", pues hay ponderación. Los estudiantes y graduados son mayoría, pero los que más pesan a la hora de la elección son los docentes.

Tanto desde Sumar Universidad como desde Encuentro Plural señalaron que el contexto académico, atravesado por mesas de exámenes y cierre de semestre, influyó en la concurrencia a las urnas. “Muchos estudiantes hoy están más enfocados en estudiar para las mesas que en la elección”, reconocían durante la jornada desde distintos sectores universitarios. De hecho, habrían votado menos personas que en 2022, en la elección anterior en la que ganó Esther Sánchez como rectora y Fidel como vice.

N inguna de las fuerzas se anima a proclamarse ganadora oficialmente y en ambos espacios predomina la cautela. Los números preliminares muestran una elección muy ajustada, con diferencias mínimas y tendencias cambiantes según las unidades académicas y los distintos claustros.

Sin embargo, los dirigentes más cercanos a Fidel ya hablan de su triunfo. Además, si gana será el primer rector "que surgió de la Franja Morada"- la agrupación estudiantil por la que ganó al presidencia del centro de estudiantes hace 40 años-, por eso ya hay estudiantes de otras universidades nacionales con cargos relevantes en agrupaciones universitarias que se preparan para el festejo, que de darse, será en el comedor universitario.

En los comandos de campaña, montados para seguir el desarrollo del escrutinio, el clima es de expectativa y prudencia. Aunque desde ambos sectores reconocen tener resultados favorables en algunas facultades consideradas estratégicas, también admiten que la definición permanece abierta

“La elección está muy pareja”, aseguran desde Espacio Plural. "Tenemos posibilidades", sumaron. Desde el oficialismo hablan ya de una tendencia a ser los ganadores que va desde diferencias de 4 puntos hasta los 2. Es decir, 51 a 49% de los votos.

Contar los sufragios antes del escrutinio oficial es complicado porque la baja participación y la ponderación de cada claustro complejiza hacer una proyección exacta.

Los motivos del balotaje

El balotaje se desarrolló luego de la primera vuelta del 9 de junio pasado que dejó a Gabriel Fidel y Adriana García como las candidaturas más votadas para conducir el Rectorado de la UNCuyo. La campaña previa estuvo marcada por una fuerte disputa sobre el modelo de universidad, el vínculo institucional con los distintos claustros y el futuro de la casa de estudios en un contexto nacional atravesado por debates sobre financiamiento universitario y políticas educativas.

Durante las últimas semanas, ambas listas intensificaron las recorridas por facultades, colegios y dependencias universitarias en busca de captar apoyos de cara a una elección que ya en la previa aparecía como muy competitiva.

A lo largo de toda la jornada electoral hubo movimiento constante en las distintas sedes universitarias. Estudiantes, docentes, egresados y personal no docente participaron del balotaje en una elección que concentra atención no solo dentro de la comunidad universitaria sino también en distintos sectores políticos y académicos de Mendoza, debido al peso institucional de la UNCuyo en la provincia.

El desarrollo de los comicios transcurrió con normalidad, aunque desde Espacio Plural denunciaron que Franja Morada instaló stands en algunas facultades, lo que violaría la veda. Desde temprano, fiscales, militantes y apoderados de ambas listas siguieron de cerca el movimiento en las mesas y el nivel de participación en cada facultad. .

La complejidad propia del sistema electoral universitario alimenta la incertidumbre. El peso específico de cada claustro y el comportamiento electoral diferenciado entre docentes, estudiantes, egresados y no docentes hacen que nadie se reconozca ganador o perdedor.

En ese contexto, tanto desde Sumar Universidad como desde Encuentro Plural insisten en transmitir prudencia. Ninguno de los espacios quiere anticipar celebraciones en una elección que aparece voto a voto.

La disputa entre Gabriel Fidel y Adriana García concentra además una fuerte carga política e institucional. Más allá de los nombres propios, el balotaje terminó expresando también diferentes miradas sobre la conducción universitaria, la gestión académica y el vínculo de la UNCuyo con el escenario social y político de Mendoza.Por estas horas, mientras empieza el recuento oficial, el clima en la universidad es de expectativa por la importante definición.