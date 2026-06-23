Las historias de vida de las dos personas que quieren dirigir la UNCuyo

Adriana y Gabriel, se llaman entre ellos, por el nombre de pila y se tutean. No se dicen "El Gabriel", ni "La Adriana" no porque no usen ese modismo mendocino, sino porque buscan marcar distancia. No son amigos, pero tampoco enemigos. A ninguno de los dos les gusta alardear de ese tipo de sentimientos.

Hace unos días coincidieron en un medio de comunicación y en la previa charlaron sobre algunas cuestiones. Por estas horas, están en veda electoral y más allá de la ansiedad por lo que pueda pasar el martes, algo de alivio los entrecruza. "Parece una elección presidencial", dijo uno de los dos, pero ambos se identifican con la frase.

Fidel es el candidato a rector de Sumar Universidad y García de Espacio Plural. El primero es radical, alfonsinista, y la segunda es peronista. Pero a ninguno de los dos les gusta que se antepongan sus antecedentes políticos partidarios por sobre los de la Universidad y nunca estuvieron dispuestos a dar el debate en esos términos. Sus respectivos espacios son diversos ideológicamente, aunque atravesados por la grieta que divide hace tantos años a la sociedad.

Gabriel Fidel actúa con templanza, incluso cuando se enoja. Piensa primero y luego habla, y a la vez tiene un conjunto de palabras que se asemejan entre sí, que le agradan y que intentó llevar a la práctica en esta elección y que no le salió como quería pero que si llega a ser rector, apunta a que sean su bandera.

Se trata de pluralidad, consenso, diversidad. Tal vez porque además de ser profesor de Economía Política hace 38 años, pasó su vida entre dos sectores bien marcados: el público y el privado. De muy joven, fue Ministro de Gobierno, Ministro de Economía y Secretario de Turismo de Mendoza.

Le tocó estar en una etapa compleja en sus primeros años como funcionario de Economía: con Roberto Iglesias, comienzos de los 2000, la crisis económica. Mucho más tarde, fue parlamentario del Mercosur por Mendoza y presidente de la Agencia de Innovación, Ciencia y Tecnología de la provincia.

Pero puede sacar su CV en el sector privado y no se queda corto: se desempeñó como director y consultor en empresas y bodegas, incluyendo Piattelli Vineyards, O. Fournier y Tittarelli, y fue miembro de los directorios de Bodegas de Argentina, Wines of Argentina y YPF SA. Escribió el libro “Turismo del Vino, La Experiencia Argentina”.

Es fanático de la Lepra: va a la cancha, quizá lo único que consiga sacarlo de su quietud. Tiene 63 años, dos hijas y su esposa es la constitucionalista y jueza María Gabriela Ábalos. Es muy amiguero y conversador. Su mejor amigo es alguien que no piensa en muchos aspectos como él. Aunque en otros sí y tienen que ver con la solidaridad, una acción que no devela públicamente.

Hace 40 años ganó como parte de la Franja Morada- si llega a ser rector será el primero que proviene de esa agrupación- la presidencia del Centro de Estudiantes de la Facultad de Ciencias Políticas donde estudió.

Es el vicerrector de la UNCuyo y ahora es candidato a rector por Sumar Universidad junto a María Flavia Filippini, la decana de Ciencias Agrarias.

Marcos Garcia / MDZ

Adriana García, la profe de Historia que quiere ser la rectora de la UNCuyo

"Mi profe de Historia", reconocen a Adriana Aída García con cariño personas que son adultas y la tuvieron en sus comienzos como docente. Es enfática a la hora de defender sus ideas, pero se vincula de manera apacible con las personas, algo que le reconocen propios y ajenos.

Su carrera de gestión comenzó en la conducción del Colegio Universitario Central, donde fue vicedirectora y directora entre 1994 y 1996. Más tarde ocupó la Secretaría Académica de la Facultad de Filosofía y Letras entre 2002 y 2008, fue decana de esa unidad académica entre 2008 y 2014 y posteriormente se desempeñó como secretaria académica del Rectorado entre 2014 y 2018

Cuando camina por los pasillos de la facultad, la saludan con afecto. Madre de cuatro hijos, su esposo también fue decano de la Facultad de Filosofía y Letras: Adolfo Toti Cueto. Tiene nietos a quienes extraña cuando no los ve con frecuencia, como en esta campaña.

García es católica practicante: de hecho en una entrevista con MDZ Radio dijo que es "militante de la doctrina social de la Iglesia". Incluso cuando habla nombra a "Dios" muchas veces para agradecer algún hecho de la vida, como que esté en carrera al balotaje, algo que no ocurrió hace 4 años.

Tiene 43 años de trayectoria académica, un dato que le gusta resaltar cuando habla de ella misma. Compiló recientemente el libro Historia y Complejidad bajo la lupa.

Es candidata a rectora por Encuentro Plural junto a Ana Sisti, la decana de la facultad de Educación.