Adriana García recibió el apoyo de Ozollo para el balotaje.

El anuncio se realizó durante un acto en las instalaciones del rectorado de la universidad, donde participaron dirigentes estudiantiles, docentes, graduados y nodocentes de distintas unidades académicas.

Durante la actividad también se expresó el apoyo de 22 agrupaciones estudiantiles con presencia en todas las facultades de la UNCuyo. Según señalaron los organizadores, las agrupaciones pertenecen a distintos espacios políticos e ideológicos dentro de la universidad.

García y Sisti se enfrentarán con Gabriel Fidel y María Flavia Fillipini, la fórmula de Sumar Universidad que quedó primera en la elección del 9 de junio pasado.

En el encuentro estuvieron presentes integrantes de los equipos técnicos y políticos de ambas fuerzas universitarias. Además, participaron representantes de distintos claustros y referentes estudiantiles que acompañan la candidatura de García y Sisti para la segunda vuelta electoral.

Uno de los ejes planteados durante la actividad fue la defensa de la universidad pública y de la autonomía universitaria. Los dirigentes que participaron del acto señalaron la necesidad de que la institución mantenga independencia en la toma de decisiones académicas e institucionales.

García y Sisti agradecieron el respaldo recibido y destacaron coincidencias programáticas con el espacio Proyecto Universidad Abierta en temas vinculados a la gestión universitaria y al funcionamiento institucional de la UNCuyo.

El acto incluyó la participación de estudiantes de distintas facultades, que acompañaron la presentación de la alianza de cara al balotaje. La consigna “Es con ellas” fue una de las expresiones repetidas durante la jornada.

La competencia en la UNCuyo

La elección de rectorado de la UNCuyo tendrá su definición el próximo 23 de junio, luego de la primera vuelta en la que las fórmulas de Frente Encuentro Plural y Proyecto Universidad Abierta participaron por separado, a pesar de que tanto García como Ozollo vienen del peronismo.

Con este acuerdo, la fórmula encabezada por Adriana García incorpora el apoyo político y territorial del espacio liderado por Ozollo y Bernabé, además del acompañamiento de agrupaciones estudiantiles de distintas facultades de la universidad.