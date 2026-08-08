La UCR bonaerense mueve sus fichas para 2027 y busca salir de dos años de internas con una nueva conducción

Maximiliano Abad dio por terminada la etapa de normalización interna de la Unión Cívica Radical bonaerense y ubicó el próximo desafío directamente en las elecciones de 2027. El senador nacional sostuvo que la elección de Emiliano Balbín como presidente del Comité Provincia y la constitución de la Convención Provincial completan el ordenamiento institucional que necesitaba el partido. El dirigente consideró que la UCR ya cuenta con autoridades legítimas, equipos y presencia territorial para avanzar hacia otro objetivo. Abad resumió el nuevo escenario con una definición electoral: “Nosotros primero ordenamos la casa puertas adentro”.

El ex titular del radicalismo provincial aseguró que esa reconstrucción interna no constituye un objetivo en sí mismo. Abad planteó que un partido sin estructuras organizadas carece de herramientas para disputar una administración y puso como principal activo las autoridades partidarias existentes en los 135 municipios bonaerenses. El senador también rechazó la idea de que una figura individual pueda resolver por sí sola la crisis política. “De esta situación no vamos a salir con ningún liderazgo mesiánico. Hace falta una estructura seria detrás”, afirmó en diálogo con la Agencia Noticias Argentinas.

Abad marca distancia de los liderazgos personales Abad sostuvo que la Provincia atraviesa problemas que alimentan el malestar social y apuntó contra la administración bonaerense. El senador definió el escenario como un “desgobierno” y mencionó dificultades en seguridad, salud, educación e infraestructura. El dirigente también puso especial atención sobre la situación de los municipios y reclamó mayor autonomía para que los intendentes puedan responder con rapidez a las demandas locales. El ex presidente del Comité bonaerense consideró que las tensiones entre niveles de gobierno terminan perjudicando a los vecinos.

El legislador vinculó ese diagnóstico con la estrategia que pretende desplegar el radicalismo durante los próximos meses. Abad afirmó que la Convención de La Plata debe funcionar como el inicio de una etapa destinada a disputar poder y no como una simple ceremonia partidaria. El senador sostuvo que la UCR deberá mostrar gestión municipal y proyectos antes de pedir nuevamente el respaldo electoral. “El objetivo es 2027, pero el trabajo empieza hoy”, sintetizó.

Desdoblamiento, PASO y reelecciones Abad también presentó cuatro ejes para modificar las reglas electorales bonaerenses. El senador propuso separar las elecciones provinciales de las nacionales porque considera que Buenos Aires necesita discutir sus propios problemas sin quedar subordinada al debate nacional. Además respaldó la boleta única de papel y defendió ese sistema como una herramienta contra el robo de boletas y la manipulación de listas. El radical también reclamó terminar con las reelecciones indefinidas y sostuvo que ningún dirigente puede considerar un cargo como una pertenencia permanente.