Facundo Moyano reapareció en redes sociales con un posteo tras días de no dar declaraciones

Facundo Moyano volvió a mostrarse en redes sociales durante la madrugada de este sábado después de varios días de bajo perfil por el episodio que involucró a su pareja, Candela Arizaga. El dirigente enfrenta una imputación por lesiones leves y privación ilegítima de la libertad en un contexto de violencia de género. La Justicia también dispuso una restricción que le impide acercarse a Arizaga después del episodio registrado por cámaras de seguridad en avenida del Libertador.

Pablo Moyano fue hasta ahora el único integrante del entorno familiar que respondió públicamente sobre el episodio. El dirigente sindical recibió preguntas de periodistas durante la marcha de San Cayetano y evitó pronunciarse sobre el fondo de la causa. El hermano del exdiputado sostuvo: “Que lo defina la Justicia. Yo no tengo nada que ver”.

Posteo Facundo Moyano X Un rosario y ningún mensaje: la primera señal de Moyano Sin ninguna frase ni referencia explícita al expediente judicial, el dirigente gremial publicó una historia de Instagram en la que exhibió un rosario sostenido con su mano y acompañó la imagen con un emoji de dos manos juntas.