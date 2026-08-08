Facundo Moyano reapareció en redes sociales con un posteo tras días de no dar declaraciones
El exdiputado volvió a Instagram mientras sigue vigente la restricción judicial que le impide acercarse a su pareja, Candela Arizaga.
Facundo Moyano volvió a mostrarse en redes sociales durante la madrugada de este sábado después de varios días de bajo perfil por el episodio que involucró a su pareja, Candela Arizaga. El dirigente enfrenta una imputación por lesiones leves y privación ilegítima de la libertad en un contexto de violencia de género. La Justicia también dispuso una restricción que le impide acercarse a Arizaga después del episodio registrado por cámaras de seguridad en avenida del Libertador.
Pablo Moyano fue hasta ahora el único integrante del entorno familiar que respondió públicamente sobre el episodio. El dirigente sindical recibió preguntas de periodistas durante la marcha de San Cayetano y evitó pronunciarse sobre el fondo de la causa. El hermano del exdiputado sostuvo: “Que lo defina la Justicia. Yo no tengo nada que ver”.
Un rosario y ningún mensaje: la primera señal de Moyano
Sin ninguna frase ni referencia explícita al expediente judicial, el dirigente gremial publicó una historia de Instagram en la que exhibió un rosario sostenido con su mano y acompañó la imagen con un emoji de dos manos juntas.
Por su parte Candela Arizaga declaró ante la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N°3 que Moyano no ejerció violencia contra ella. La modelo aseguró que atravesó un “brote psicótico” después de consumir drogas y explicó que sufría cambios de ánimo por situaciones vinculadas con sus amistades y su familia. La joven contó que había pasado parte de la jornada con familiares del exdiputado, había ido a la cancha de River y luego había regresado al departamento para ver una película. Arizaga afirmó que decidió consumir cocaína porque no podía dormir y sostuvo: “El problema nunca fue Facundo, no me hizo nada”. Candela Arizaga también manifestó durante su declaración que espera reencontrarse con Moyano. La fiscalía mantuvo, aun así, la prohibición de acercamiento que pesa sobre el dirigente.