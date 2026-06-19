El apoyo que recibió Gabriel Fidel: Ismael Farrando le dio su aval

Fidel enfrentará a Adriana García, la candidata de Encuentro Plural que fue respaldada por el otro candidato que no llegó a la segunda vuelta, Javier Ozollo. García y Ozollo ideológicamente están ligados al peronismo. Fidel, en cambio, obtuvo el aval de Farrando, quien es radical, más conservador, y optó por darle apoyo.

La foto de Farrando con Fidel es importantísima en este momento cuando crecen las especulaciones sobre quién ganará las elecciones , en un escenario de mucha paridad y pocas certezas sobre cuántos estudiantes - que ya dejaron de cursar porque se acercan las mesas- y egresados asistirán a votar.

De todas maneras el voto más importante es el de los docentes, porque al ponderarlo vale más, por lo tanto, el respaldo de Farrando en este momento no sólo tiene una implicancia simbólica sino que también trae aparejado la posibilidad cierta que al menos la mayoría de los docentes lo voten a Fidel.

El abogado, exdecano de Derecho, hizo una excelente elección. Salió cuarto, pero se trató de un grupo que se armó recientemente y que además él personalmente no tenía el nivel de conocimiento en algunos claustros como otros candidatos.

Por eso, su respaldo siempre fue buscado tanto por Fidel como por García. La candidata opositora obtuvo el aval de Ozollo y de su grupo: Proyecto Universidad Abierta Nexo al Futuro, de agrupaciones estudiantiles de distinto extracto político, incluido el kirchnerismo.

Farrando se mantuvo en silencio público desde el 9 de junio pero finalmente decidió dar este viernes su apoyo a Fidel.

Las cuentas que se hacen para llegar al balotaje

Las elecciones de la Universidad Nacional de Cuyo que fueron el 9 de junio dejaron un escenario abierto y obligaron a una segunda vuelta para definir quién conducirá el Rectorado durante el período 2026-2030.

La fórmula más votada fue la encabezada por Gabriel Fidel y María Flavia Filippini, de “Sumar Universidad”, que obtuvo el 36,7% de los votos según el escrutinio provisorio. En segundo lugar quedó Adriana García junto a Ana Sisti, representantes de “Encuentro Plural”, con el 29,3%. Como ninguna fórmula logró superar el porcentaje necesario para ganar en primera vuelta, ambas deberán enfrentarse en un balotaje programado para el 23 de junio.

Por detrás quedaron las otras dos fórmulas participantes. Javier Ozollo y Fernanda Bernabé, de “Proyecto Universidad Abierta”, alcanzaron el 18,5% de los sufragios. Mientras tanto, Ismael Farrando y Jimena Estrella, de “Trayectoria y Renovación”, consiguieron el 15,5% de los votos. Estos resultados reflejan una elección competitiva y muy repartida entre las distintas propuestas políticas universitarias.

Además del Rectorado, en la jornada también se eligieron decanos, vicedecanos y representantes de los distintos claustros en las facultades y en el Consejo Superior. Más de 56 mil personas estuvieron habilitadas para votar en esta cuarta experiencia de elección directa dentro de la historia de la UNCUYO. La elección mostró una fuerte participación democrática y dejó expectativas puestas en la segunda vuelta, donde se definirá finalmente quién conducirá la universidad durante los próximos cuatro años.