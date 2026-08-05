Buenos Aires se alista para recibir al Papa León XIV: el eufórico mensaje de Jorge Macri
Jorge Macri expresó su entusiasmo tras confirmarse formalmente la visita apostólica del Papa León XIV a la Argentina entre el 8 y el 11 de noviembre.
A través de sus canales oficiales, el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri, reaccionó al anuncio realizado por el Vaticano y la Cancillería sobre el itinerario del Santo Padre. "Con enorme alegría Buenos Aires se prepara para recibir a Su Santidad León XIV. Será un honor abrirle las puertas de una Ciudad que hace del encuentro, el respeto y la convivencia una forma de vivir", manifestó el funcionario. Noticias Urbanas
El titular del Ejecutivo porteño remarcó la significación de este acontecimiento, que representa el retorno de un máximo líder de la Iglesia Católica a territorio porteño tras décadas. "Nos llena de orgullo ser parte de un momento histórico para nuestro país. ¡Te esperamos!", concluyó Macri en su mensaje dirigido a la Santa Sede.
Coordinación logística y despliegue operativo en la Ciudad
Según se informó, el Ministerio de Seguridad y las áreas de Gobierno de la Ciudad ya iniciaron las mesas de trabajo para diagramar los operativos de prevención, ordenamiento de tránsito y logística general. La recepción de la comitiva del Vaticano requerirá una articulación directa entre las fuerzas porteñas y la Casa Rosada.
De acuerdo con lo reportado, la agenda oficial en la capital contempla actividades institucionales de relevancia, entre las que se prevén ceremonias y encuentros multitudinarios en arterias neurálgicas como la Avenida 9 de Julio, antes de los traslados programados hacia Luján y Córdoba.
Impacto institucional y mensaje de unidad
El posicionamiento de Jorge Macri se alinea con la confirmación de la Cancillería argentina respecto a los resultados de la misión diplomática en Roma. La llegada de León XIV busca proyectar una señal de diálogo e integración institucional en un momento de expectativa política y social para todo el territorio nacional.