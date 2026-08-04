Cambió un vuelo con Despegar: un error de ellos la dejó sin regreso y gastó una fortuna para volver

"Ellos me daban la razón una y otra vez, me decían que el error era de ellos, pero nunca resolvieron nada. Al final la que terminó pagando fui yo". Con esa frase, Juana resume la pesadilla que asegura haber vivido tras comprar un vuelo mediante Despegar .

Lo que comenzó como un simple cambio de pasaje por las tormentas que afectaban a Buenos Aires terminó, según relata, con un vuelo de regreso inexistente, horas de reclamos y un gasto cercano al millón de pesos para poder volver desde Mendoza. La viajera contó a MDZ Ciudadano que había adquirido un vuelo de ida y vuelta entre Aeroparque y Mendoza.

El itinerario original era viajar el viernes por la tarde y regresar el lunes. Sin embargo, ante la fuerte tormenta eléctrica que afectaba Buenos Aires, decidió modificar únicamente el vuelo de ida para el sábado por la mañana. "La vuelta nunca la toqué, nunca se habló de cambiarla. Hasta el día de hoy me sigue figurando en Despegar que mi regreso era el lunes a las 17.45" , explicó. Para realizar esa modificación, abonó alrededor de $90.000 entre penalidades y diferencia tarifaria.

El problema apareció recién el lunes, cuando intentó hacer el check-in para regresar a Buenos Aires. Según contó, el sistema de Aerolíneas Argentinas le mostró un mensaje informándole que existía un inconveniente con su reserva y que debía comunicarse con el operador.

"Hoy en día me sigue apareciendo así. La ida sí la cambiaron (sábado 1 de agosto); la vuelta quedó como originalmente yo lo compré, y según ellos, yo me subí a ese avión", afirmó Juana a MDZ.

"En Despegar no me aparecía ningún cambio ni ningún cartel raro. Todo figuraba normal. Pero cuando entré a la página de Aerolíneas me apareció un mensaje diciendo que había un error en la reserva y que me comunicara con ellos" , recordó Juana a MDZ.

Después de hablar con personal de la aerolínea, recibió una explicación que la sorprendió. "Me dijeron que el error era de la agencia. Que cuando hicieron el cambio habían reservado mi lugar para la vuelta, pero al reemitir el ticket solamente emitieron el de ida. Nunca emitieron el pasaje de regreso."

Juana volvió a comunicarse con Despegar y asegura que allí también reconocieron el inconveniente. "Me dijeron que sí, que era un error de ellos y que se iban a encargar de solucionarlo durante la tarde. En todas las llamadas me daban la razón."

"Me hicieron elegir entre perder plata o quedarme sin vuelo"

Horas después volvió a comunicarse con la empresa. Allí le ofrecieron subirla a un vuelo de las 21, aunque rechazaron devolverle el dinero que, según ella, correspondía por el perjuicio ocasionado. "Yo les dije que me parecía una falta de respeto. Si el error había sido de ellos, lo mínimo era subirme al vuelo de las nueve de la noche y devolverme la plata. No podía ser que las únicas opciones fueran aceptar lo que ellos decidían o quedarme sin viajar."

La pasajera pidió hablar con un supervisor. Según relata, el responsable volvió a pedirle disculpas y le confirmó que el nuevo pasaje ya estaba emitido. "Antes de cortar, le pregunté varias veces si estaba seguro. Me dijo que fuera tranquila al aeropuerto con mi DNI porque el ticket de las 21 ya estaba confirmado."

Además, el supervisor le informó que no podía ofrecerle ningún tipo de reembolso y que, si quería reclamar, debía hacerlo mediante Defensa del Consumidor. "Me mandó un mail con un enlace para hacer el reclamo y me dijo que lo iba a tomar el equipo de legales, pero de mi problema no resolvió nada."

"Llegué al aeropuerto y me dijeron que no tenía ningún pasaje"

Confiando en la confirmación recibida por teléfono, Juana se presentó esa misma noche en el aeropuerto para abordar el supuesto vuelo. Lo que ocurrió después fue, según afirma, el momento más desesperante de toda la historia. "Llegué al counter de Aerolíneas, di mi DNI y la empleada me dijo que no había ninguna reserva cargada. Me dijo que no tenía lugar en ese vuelo y que no existía ningún ticket emitido para mí."

Sin alternativas y con la necesidad de regresar a Buenos Aires, tomó una decisión que todavía lamenta. "No me quedó otra opción que comprar otro pasaje. Me salió alrededor de 480.000 pesos. Yo ya había pagado el vuelo original, los 90.000 pesos del cambio y terminé comprando otro ticket porque nadie resolvió el error."

Mientras intentaba encontrar una solución, continuó comunicándose con Despegar. "Me pasaban de un bot a un asesor, de un asesor a otro equipo y de un sector a otro. Nunca nadie resolvió nada y me terminé subiendo al avión porque ya no tenía señal."

Hoy, Juana analiza avanzar con un reclamo ante Defensa del Consumidor para recuperar el dinero que asegura haber perdido por una falla que, según sostiene, fue reconocida por la propia empresa durante varias conversaciones telefónicas. Sin embargo, asegura que el mayor enojo no pasa solamente por el dinero.

"Lo que más bronca me da es que ellos mismos me decían que el error era de ellos. Me dieron la razón una y otra vez, pero nunca apareció una solución. Al final, la única que terminó pagando todas las consecuencias fui yo, afirmó Juana a MDZ".

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