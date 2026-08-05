Hay un electrodoméstico que puede consumir mucha más electricidad que otros equipos del hogar. Conocer su uso ayuda a evitar sorpresas en la factura.

El electrodoméstico que más impacta en la factura de luz y cómo usarlo de forma eficiente. Foto: Santiago Tagua/MDZ

Cuando se habla de los aparatos que más electricidad consumen en una casa, muchas personas piensan en el aire acondicionado o el termotanque eléctrico. Sin embargo, hay otro electrodoméstico que, por su alta potencia, puede demandar mucha más energía cuando está en funcionamiento: el horno eléctrico.

El consumo de un electrodoméstico depende de dos factores principales: la potencia con la que funciona, medida en watts, y el tiempo que permanece encendido. En el caso del horno eléctrico, algunos modelos alcanzan entre 2.000 y 5.000 watts, una cifra muy superior a la de una heladera, que suele necesitar entre 70 y 150 watts mientras está en funcionamiento.

Horno eléctrico, electrodoméstico que impacta en la factura de luz Por esa diferencia de potencia, un horno eléctrico de alta capacidad puede llegar a consumir, en un momento determinado, una cantidad de energía similar a la que demandan decenas de heladeras funcionando al mismo tiempo. Esa comparación hace referencia a la potencia instantánea de los equipos y no al consumo acumulado durante todo un día.

De todos modos, esto no significa que el horno eléctrico sea siempre el aparato que más energía gasta en el hogar. Como se utiliza durante períodos relativamente cortos, otros equipos que permanecen encendidos durante muchas horas, como un aire acondicionado o un termotanque eléctrico, también pueden representar una parte importante del consumo mensual.

Qué recomiendan para un uso eficiente de este electrodoméstico Para reducir el gasto de electricidad, los especialistas recomiendan aprovechar al máximo el calor del horno. Una buena práctica es cocinar varios alimentos en una misma tanda, evitar abrir la puerta de manera constante y apagar el equipo unos minutos antes del final de la cocción para aprovechar el calor residual.