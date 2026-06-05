Los especialistas advierten que el horno eléctrico encabeza los riesgos de siniestros en la cocina durante los meses de frío. ¿Cómo hacer para cuidarse?

Con la llegada de las bajas temperaturas, pasamos más tiempo adentro de casa y cocinamos platos más calientes. El uso de ciertos artefactos aumenta de manera notable y, por ello, expertos en seguridad del hogar advierten que hay un electrodoméstico específico en la cocina que puede transformarse en un peligro si no se lo maneja con precaución: el horno eléctrico.

Muchos de los siniestros que ocurren en las viviendas durante los meses de invierno están vinculados al mal uso de este aparato. El error más común es dejarlo enchufado a la corriente una vez que terminó de usarse. Al quedar conectado de forma permanente, el equipo se expone a sufrir sobrecargas eléctricas o fallas internas imprevistas que pueden desencadenar un cortocircuito.

Además del aspecto eléctrico, la limpieza juega un rol fundamental en la prevención de accidentes. Los restos de comida, las migas caídas y las salpicaduras de grasa que quedan acumuladas en el interior son altamente inflamables. Si las resistencias internas del horno se recalientan al volver a encenderlo, estos desperdicios pueden prenderse fuego con mucha facilidad.

Cocina Limpia el cristal del horno en minutos Foto: Pexels Peligro en la cocina: el electrodoméstico que debes desenchufar en invierno Pexels

Otro descuido frecuente en las épocas de bajas temperaturas es utilizar este artefacto de manera incorrecta para calefaccionar el ambiente. Al no estar diseñado para funcionar de forma continua durante muchas horas, sus componentes sufren un desgaste acelerado. Esta práctica sobre exige al aparato y eleva drásticamente las chances de sufrir un colapso eléctrico.