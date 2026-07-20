De la cocina gourmet a la oficina: cómo es el menú que busca cambiar los almuerzos en el trabajo

Las recetas del menú fusionan la cocina familiar y la gourmet para responder a las nuevas demandas de la alimentación en los entornos laborales.

La alimentación en los espacios de trabajo atraviesa una transformación constante. En un contexto en el que las empresas incorporan nuevas alternativas para quienes trabajan de forma presencial, surgió una propuesta destinada a comedores corporativos y sistemas de viandas.

Chef Gourmet, marca de Grupo L, presentó una línea compuesta por doce menús desarrollados junto al cocinero Martiniano Molina, con recetas inspiradas en preparaciones familiares y pensadas para el servicio de alimentación institucional. Según informó la compañía, la propuesta busca ampliar la oferta disponible mediante platos que combinan distintas proteínas, vegetales y técnicas de preparación.

Así son las viandas gourmet. Gentileza Entre las recetas desarrolladas para esta línea se encuentra la "Tarta de quesos de mi vieja", una preparación basada en una receta familiar de Martiniano Molina. El plato tiene queso roquefort, queso mantecoso, queso crema, gruyere, gouda y queso rallado, acompañado por una ensalada de repollo, zanahoria y tomates cherry.

“Recrear la tarta de mi mamá es una forma de homenajearla, pero también de mantener vigente su historia. Era una receta muy presente en las reuniones familiares y uno de esos platos que todos esperábamos cuando nos juntábamos a comer. La combinación de quesos le da identidad y conserva el espíritu de la preparación original que ella hacía en casa”, explicó Molina.

Así son las viandas gourmet. Gentileza Molina también explicó el objetivo del proyecto. "Durante mucho tiempo la comida en el trabajo estuvo asociada únicamente a la practicidad. Hoy las personas también buscan calidad, variedad y sabores que les resulten cercanos. El desafío fue desarrollar platos que funcionaran bien en un entorno laboral, pero que al mismo tiempo conservaran identidad y una impronta casera", señaló.