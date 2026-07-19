Prepará el mejor bizcochuelo matero de limón sin azúcar de todo el mundo
La clave para un bizcochuelo matero esponjoso y con sabor cítrico, sin necesidad de recurrir al azúcar refinada.
El bizcochuelo matero de limón sin azúcar es una opción perfecta para quienes buscan disfrutar de algo rico y esponjoso sin recurrir al azúcar refinada. Esta es una de las recetas ideales para acompañar unos mates o un café, con un delicado aroma cítrico y una textura húmeda que conquista desde el primer bocado.
Gracias al jugo y la ralladura de limón, el bizcochuelo matero de limón sin azúcar logra un sabor fresco y equilibrado. Dentro de la cocina saludable, esta preparación se destaca por su simpleza, sus ingredientes accesibles y porque se mantiene tierna durante varios días si se conserva bien envuelta. ¡Manos a la obra!
FICHA
Ingredientes
- 3 huevos
- 180 g de harina de avena
- 50 g de fécula de maíz
- 120 g de yogur natural sin azúcar
- 80 ml de aceite neutro
- Jugo de 2 limones
- Ralladura de 2 limones
- 80 g de eritritol o el endulzante apto equivalente a 80 g de azúcar
- 2 cucharaditas de polvo para hornear
- 1 cucharadita de esencia de vainilla
- 1 pizca de sal
- Precalentar el horno a 180 °C y engrasar un molde para budín o bizcochuelo. Batir los huevos junto con el eritritol hasta obtener una mezcla espumosa.
- Incorporar el aceite, el yogur natural, el jugo de limón, la ralladura de limón y la esencia de vainilla, mezclando hasta integrar todos los ingredientes.
- Agregar la harina de avena, la fécula de maíz, el polvo para hornear y la sal previamente tamizados. Mezclar con movimientos envolventes hasta obtener una preparación homogénea.
- Volcar la mezcla en el molde y hornear durante 35 a 40 minutos, o hasta que al insertar un palillo en el centro salga limpio.
- Dejar reposar el bizcochuelo unos 10 minutos antes de desmoldarlo. Esperar a que se enfríe por completo y servir el bizcochuelo matero de limón sin azúcar solo o acompañado con una infusión.