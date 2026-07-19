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Prepará el mejor bizcochuelo matero de limón sin azúcar de todo el mundo

La clave para un bizcochuelo matero esponjoso y con sabor cítrico, sin necesidad de recurrir al azúcar refinada.

Candela Spann

Prepará el mejor bizcochuelo matero de limón sin azúcar de todo el mundo

Prepará el mejor bizcochuelo matero de limón sin azúcar de todo el mundo

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El bizcochuelo matero de limón sin azúcar es una opción perfecta para quienes buscan disfrutar de algo rico y esponjoso sin recurrir al azúcar refinada. Esta es una de las recetas ideales para acompañar unos mates o un café, con un delicado aroma cítrico y una textura húmeda que conquista desde el primer bocado.

Gracias al jugo y la ralladura de limón, el bizcochuelo matero de limón sin azúcar logra un sabor fresco y equilibrado. Dentro de la cocina saludable, esta preparación se destaca por su simpleza, sus ingredientes accesibles y porque se mantiene tierna durante varios días si se conserva bien envuelta. ¡Manos a la obra!

FICHA

Tiempo de cocción
40 minutos
Cantidad de pasos
15 minutos
Tiempo total de preparación
55 minutos
Modo de cocción
Horneado
Dificultad
Fácil
Tipo de cocina
Casera

Ingredientes

  • 3 huevos 3 huevos
  • 180 g de harina de avena 180 g de harina de avena
  • 50 g de fécula de maíz 50 g de fécula de maíz
  • 120 g de yogur natural sin azúcar 120 g de yogur natural sin azúcar
  • 80 ml de aceite neutro 80 ml de aceite neutro
  • Jugo de 2 limones Jugo de 2 limones
  • Ralladura de 2 limones Ralladura de 2 limones
  • 80 g de eritritol o el endulzante apto equivalente a 80 g de azúcar 80 g de eritritol o el endulzante apto equivalente a 80 g de azúcar
  • 2 cucharaditas de polvo para hornear 2 cucharaditas de polvo para hornear
  • 1 cucharadita de esencia de vainilla 1 cucharadita de esencia de vainilla
  • 1 pizca de sal 1 pizca de sal
Pasos
  • Precalentar el horno a 180 °C y engrasar un molde para budín o bizcochuelo. Batir los huevos junto con el eritritol hasta obtener una mezcla espumosa.
  • Incorporar el aceite, el yogur natural, el jugo de limón, la ralladura de limón y la esencia de vainilla, mezclando hasta integrar todos los ingredientes.
  • Agregar la harina de avena, la fécula de maíz, el polvo para hornear y la sal previamente tamizados. Mezclar con movimientos envolventes hasta obtener una preparación homogénea.
  • Volcar la mezcla en el molde y hornear durante 35 a 40 minutos, o hasta que al insertar un palillo en el centro salga limpio.
  • Dejar reposar el bizcochuelo unos 10 minutos antes de desmoldarlo. Esperar a que se enfríe por completo y servir el bizcochuelo matero de limón sin azúcar solo o acompañado con una infusión.

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