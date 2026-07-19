Prepará el mejor bizcochuelo matero de limón sin azúcar de todo el mundo

Pasos

Precalentar el horno a 180 °C y engrasar un molde para budín o bizcochuelo. Batir los huevos junto con el eritritol hasta obtener una mezcla espumosa.

Incorporar el aceite, el yogur natural, el jugo de limón, la ralladura de limón y la esencia de vainilla, mezclando hasta integrar todos los ingredientes.

Agregar la harina de avena, la fécula de maíz, el polvo para hornear y la sal previamente tamizados. Mezclar con movimientos envolventes hasta obtener una preparación homogénea.

Volcar la mezcla en el molde y hornear durante 35 a 40 minutos, o hasta que al insertar un palillo en el centro salga limpio.