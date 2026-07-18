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Dulce de membrillo sin azúcar: la receta que no podés dejar de probar

Conocé cómo preparar un delicioso dulce de membrillo casero sin azúcares refinados, ideal para acompañar quesos y postres.

Candela Spann

Disfrutá este dulce de membrillo sin azúcar: una de las recetas más fáciles

Disfrutá este dulce de membrillo sin azúcar: una de las recetas más fáciles

Imagen creada por IA - MDZ

El dulce de membrillo sin azúcar es una de esas recetas ideales para quienes quieren disfrutar de un clásico de forma más saludable. Elaborado con la dulzura natural de la fruta y un edulcorante apto para cocción, conserva todo el sabor y el aroma característicos del membrillo, sin necesidad de agregar azúcar. ¡Manos a la obra!

Dentro de la cocina casera, esta preparación es perfecta para acompañar quesos, rellenar tartas o disfrutar sobre una tostada. Con pocos ingredientes y una cocción lenta, obtendrás un dulce de membrillo firme, natural y delicioso.

FICHA

Tiempo de cocción
1 hora 10 minutos
Cantidad de pasos
20 minutos
Tiempo total de preparación
1 hora 30 minutos
Modo de cocción
Olla
Dificultad
Fácil
Tipo de cocina
Repostería saludable

Ingredientes

  • 1 kg de membrillos maduros 1 kg de membrillos maduros
  • 250 ml de agua 250 ml de agua
  • Jugo de 1 limón Jugo de 1 limón
  • Ralladura de 1 limón (opcional) Ralladura de 1 limón (opcional)
  • Edulcorante apto para cocción equivalente a 200 gr de azúcar (stevia, sucralosa o el de tu preferencia) Edulcorante apto para cocción equivalente a 200 gr de azúcar (stevia, sucralosa o el de tu preferencia)
  • 1 cucharadita de agar-agar o 1 sobre de gelatina sin sabor hidratada (opcional, para una textura más firme) 1 cucharadita de agar-agar o 1 sobre de gelatina sin sabor hidratada (opcional, para una textura más firme)
Pasos
  • Lavá muy bien los membrillos, cortalos en cuartos y retirales el corazón. No es necesario pelarlos.
  • Colocalos en una olla junto con el agua y cocinalos durante 30 a 35 minutos, hasta que estén completamente tiernos.
  • Escurrilos, retirales la piel y procesalos o pisalos hasta obtener un puré bien liso.
  • Volvé a colocar el puré en la olla, agregá el jugo de limón, la ralladura si la utilizás y el edulcorante. Mezclá muy bien.
  • Cociná a fuego bajo durante 35 a 40 minutos, revolviendo constantemente hasta que espese y tome un color rojizo intenso.
  • Si buscás una textura similar al dulce de membrillo tradicional, incorporá el agar-agar o la gelatina sin sabor previamente hidratada y mezclá hasta integrar.
  • Volcá la preparación en un molde apenas humedecido o forrado con film. Dejá enfriar y llevá a la heladera durante al menos 4 horas, hasta que tome firmeza.

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