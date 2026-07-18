Dulce de membrillo sin azúcar: la receta que no podés dejar de probar
Conocé cómo preparar un delicioso dulce de membrillo casero sin azúcares refinados, ideal para acompañar quesos y postres.
El dulce de membrillo sin azúcar es una de esas recetas ideales para quienes quieren disfrutar de un clásico de forma más saludable. Elaborado con la dulzura natural de la fruta y un edulcorante apto para cocción, conserva todo el sabor y el aroma característicos del membrillo, sin necesidad de agregar azúcar. ¡Manos a la obra!
Dentro de la cocina casera, esta preparación es perfecta para acompañar quesos, rellenar tartas o disfrutar sobre una tostada. Con pocos ingredientes y una cocción lenta, obtendrás un dulce de membrillo firme, natural y delicioso.
FICHA
Tiempo de cocción
1 hora 10 minutos
Cantidad de pasos
20 minutos
Tiempo total de preparación
1 hora 30 minutos
Modo de cocción
Olla
Dificultad
Fácil
Tipo de cocina
Repostería saludable
Ingredientes
- 1 kg de membrillos maduros
- 250 ml de agua
- Jugo de 1 limón
- Ralladura de 1 limón (opcional)
- Edulcorante apto para cocción equivalente a 200 gr de azúcar (stevia, sucralosa o el de tu preferencia)
- 1 cucharadita de agar-agar o 1 sobre de gelatina sin sabor hidratada (opcional, para una textura más firme)
Pasos
- Lavá muy bien los membrillos, cortalos en cuartos y retirales el corazón. No es necesario pelarlos.
- Colocalos en una olla junto con el agua y cocinalos durante 30 a 35 minutos, hasta que estén completamente tiernos.
- Escurrilos, retirales la piel y procesalos o pisalos hasta obtener un puré bien liso.
- Volvé a colocar el puré en la olla, agregá el jugo de limón, la ralladura si la utilizás y el edulcorante. Mezclá muy bien.
- Cociná a fuego bajo durante 35 a 40 minutos, revolviendo constantemente hasta que espese y tome un color rojizo intenso.
- Si buscás una textura similar al dulce de membrillo tradicional, incorporá el agar-agar o la gelatina sin sabor previamente hidratada y mezclá hasta integrar.
- Volcá la preparación en un molde apenas humedecido o forrado con film. Dejá enfriar y llevá a la heladera durante al menos 4 horas, hasta que tome firmeza.