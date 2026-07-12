Dulce de batata sin azúcar: si querés reducir los azúcares refinados esta es tu receta
La versión saludable del dulce de batata se endulza con stevia o edulcorante apto para cocinar, conservando el sabor tradicional.
El dulce de batata sin azúcar es una de las recetas más tradicionales para disfrutar de un clásico argentino en una versión más saludable. Endulzado con stevia o edulcorante apto para cocinar, conserva el sabor y la textura característica del dulce casero. ¡Manos a la obra!
Dentro de la cocina casera, esta preparación demuestra que es posible elaborar conservas deliciosas sin agregar azúcar. Disfrutá de un dulce de batata firme, suave y con todo el sabor de este clásico de siempre.
FICHA
Tiempo de cocción
45 minutos
Cantidad de pasos
15 minutos
Tiempo total de preparación
1 hora
Modo de cocción
Hervido
Dificultad
Fácil
Tipo de cocina
Conservas
Ingredientes
- 1 kg de batatas
- 200 ml de agua
- 3 cucharadas de stevia granulada apta para cocinar o el equivalente en edulcorante
- 1 cucharadita de esencia de vainilla
- Jugo de ½ limón
- 10 gr de gelatina sin sabor
- 50 ml de agua (para hidratar la gelatina)
Pasos
- Pelá las batatas, cortalas en cubos y cocinalas en agua hasta que estén bien tiernas. Escurrilas.
- Procesá las batatas junto con los 200 ml de agua, la stevia, la vainilla y el jugo de limón hasta obtener un puré liso.
- Cociná la preparación a fuego bajo durante 15 minutos, revolviendo constantemente.
- Hidratá la gelatina sin sabor con los 50 ml de agua, disolvela y agregala a la preparación. Mezclá muy bien.
- Volcá el dulce en un molde apenas humedecido y dejalo enfriar. Luego llevá a la heladera durante 4 horas, o hasta que tome consistencia.
- Desmoldá y cortá en porciones