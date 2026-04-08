Cómo hacer filloas gallegas receta para que salgan perfectas ¡finas y deliciosas!
Finas, suaves y tradicionales: esta receta de filloas gallegas es perfecta para disfrutar un clásico del norte de España, fácil y delicioso en casa.
Esta receta de filloas gallegas es un clásico de la gastronomía del norte de España, especialmente en Galicia. Similares a los crepes, pero con su propia identidad, las filloas son finas, suaves y versátiles, ideales tanto para preparaciones dulces como saladas.
Rinde: 8 porciones
Ingredientes
- 250 gramos de harina de trigo.
- 500 mililitros de leche.
- 3 huevos.
- 2 gramos de sal.
- 20 gramos de azúcar (opcional, para versión dulce).
- 20 gramos de mantequilla o aceite.
Paso a paso para crear unas filloas gallegas caseras deliciosas
1- Batir los huevos con la leche y la sal.
2- Añadir la harina de trigo poco a poco hasta obtener una mezcla líquida y sin grumos.
3- Incorporar el azúcar si se desea una versión dulce.
4- Dejar reposar la masa durante 30 minutos.
5- Calentar una sartén con un poco de mantequilla o aceite.
6- Verter una pequeña cantidad de masa y extenderla formando una capa fina.
7- Cocinar hasta que los bordes se despeguen.
8- Dar la vuelta y cocinar unos segundos más.
9- Repetir el proceso con el resto de la masa.
10- Servir solas o con rellenos dulces o salados.
De la cocina a la mesa
Las filloas gallegas son un ejemplo perfecto de cómo una receta sencilla puede convertirse en un plato delicioso y versátil. Su textura ligera permite combinarlas con una gran variedad de ingredientes, desde miel o azúcar hasta rellenos salados. Esta receta tradicional parecidas a los crepes se disfruta especialmente en celebraciones, pero es perfecta para cualquier momento. Además, son rápidas de preparar y se pueden adaptar fácilmente al gusto de cada uno. Un clásico que refleja la esencia de la cocina gallega: simple, auténtica y sabrosa. ¡Prepáralas!.