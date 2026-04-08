Cómo hacer filloas gallegas receta para que salgan perfectas ¡finas y deliciosas!

Esta receta de filloas gallegas es un clásico de la gastronomía del norte de España, especialmente en Galicia. Similares a los crepes , pero con su propia identidad, las filloas son finas, suaves y versátiles, ideales tanto para preparaciones dulces como saladas.

Esta receta es similar a los crepes franceses, pero más finas

1- Batir los huevos con la leche y la sal .

2- Añadir la harina de trigo poco a poco hasta obtener una mezcla líquida y sin grumos.

3- Incorporar el azúcar si se desea una versión dulce .

4- Dejar reposar la masa durante 30 minutos.

5- Calentar una sartén con un poco de mantequilla o aceite.

6- Verter una pequeña cantidad de masa y extenderla formando una capa fina.

7- Cocinar hasta que los bordes se despeguen.

8- Dar la vuelta y cocinar unos segundos más.

9- Repetir el proceso con el resto de la masa.

10- Servir solas o con rellenos dulces o salados.

Filloas gallegas el clásico que nunca falla Las filloas son típicas del Carnaval en Galicia. Faragulla

De la cocina a la mesa

Las filloas gallegas son un ejemplo perfecto de cómo una receta sencilla puede convertirse en un plato delicioso y versátil. Su textura ligera permite combinarlas con una gran variedad de ingredientes, desde miel o azúcar hasta rellenos salados. Esta receta tradicional parecidas a los crepes se disfruta especialmente en celebraciones, pero es perfecta para cualquier momento. Además, son rápidas de preparar y se pueden adaptar fácilmente al gusto de cada uno. Un clásico que refleja la esencia de la cocina gallega: simple, auténtica y sabrosa. ¡Prepáralas!.