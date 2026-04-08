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Cómo hacer filloas gallegas receta para que salgan perfectas ¡finas y deliciosas!

Finas, suaves y tradicionales: esta receta de filloas gallegas es perfecta para disfrutar un clásico del norte de España, fácil y delicioso en casa.

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Recetas para unas filloas gallegas estilo casero: fáciles, rápidas y riquísimas

Recetas para unas filloas gallegas estilo casero: fáciles, rápidas y riquísimas

La Cocina de Frabisa - La Voz de Galicia

Esta receta de filloas gallegas es un clásico de la gastronomía del norte de España, especialmente en Galicia. Similares a los crepes, pero con su propia identidad, las filloas son finas, suaves y versátiles, ideales tanto para preparaciones dulces como saladas.

Filloas gallegas caseras receta fácil y tradicional
Esta receta es similar a los crepes franceses, pero más finas

Esta receta es similar a los crepes franceses, pero más finas

Rinde: 8 porciones

Ingredientes

  • 250 gramos de harina de trigo.
  • 500 mililitros de leche.
  • 3 huevos.
  • 2 gramos de sal.
  • 20 gramos de azúcar (opcional, para versión dulce).
  • 20 gramos de mantequilla o aceite.

Paso a paso para crear unas filloas gallegas caseras deliciosas

1- Batir los huevos con la leche y la sal.

2- Añadir la harina de trigo poco a poco hasta obtener una mezcla líquida y sin grumos.

3- Incorporar el azúcar si se desea una versión dulce.

4- Dejar reposar la masa durante 30 minutos.

5- Calentar una sartén con un poco de mantequilla o aceite.

6- Verter una pequeña cantidad de masa y extenderla formando una capa fina.

7- Cocinar hasta que los bordes se despeguen.

8- Dar la vuelta y cocinar unos segundos más.

9- Repetir el proceso con el resto de la masa.

10- Servir solas o con rellenos dulces o salados.

Filloas gallegas el clásico que nunca falla
Las filloas son típicas del Carnaval en Galicia.

Las filloas son típicas del Carnaval en Galicia.

De la cocina a la mesa

Las filloas gallegas son un ejemplo perfecto de cómo una receta sencilla puede convertirse en un plato delicioso y versátil. Su textura ligera permite combinarlas con una gran variedad de ingredientes, desde miel o azúcar hasta rellenos salados. Esta receta tradicional parecidas a los crepes se disfruta especialmente en celebraciones, pero es perfecta para cualquier momento. Además, son rápidas de preparar y se pueden adaptar fácilmente al gusto de cada uno. Un clásico que refleja la esencia de la cocina gallega: simple, auténtica y sabrosa. ¡Prepáralas!.

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