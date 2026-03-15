Con esta receta fácil y económica prepararás los crepes de avena más ricos

Esta receta de crepes de avena es una alternativa simple y deliciosa para preparar algo casero en pocos minutos. La avena permite lograr crepes suaves y flexibles, ideales para rellenar con opciones dulces o saladas. Es una receta perfecta para el desayuno, la merienda o incluso una comida liviana. ¡Manos a la obra!

1- Colocar la avena , los huevos y la leche en una licuadora o procesadora.

2- Procesar hasta obtener una mezcla líquida y homogénea para los crepes.

3- Agregar la sal y, si se desea una versión dulce, sumar la esencia de vainilla.

4- Dejar reposar la mezcla durante 5 minutos para que la avena se hidrate.

5- Calentar una sartén antiadherente con unas gotas de aceite.

6- Verter una pequeña cantidad de la mezcla y mover la sartén para formar un crep fino.

7- Cocinar durante aproximadamente 1 minuto hasta que los bordes se despeguen.

8- Dar vuelta el crep de avena y cocinar del otro lado unos segundos más.

9- Repetir el proceso hasta terminar la mezcla.

10- Servir los crepes con rellenos dulces o salados según se prefiera.

Creps de avena fáciles Crepes de avena fáciles Shutterstock

De la cocina a la mesa

Los crepes de avena son una opción versátil y fácil de preparar en casa. Esta receta permite disfrutar de una preparación liviana que se adapta tanto a versiones dulces como saladas. La avena aporta una textura suave y un sabor delicado que combina muy bien con distintos rellenos, como dulce de leche, frutas, queso o jamón. Además, los crepes se cocinan rápidamente y no requieren muchos ingredientes, lo que los convierte en una alternativa práctica para cualquier momento del día. ¡A disfrutar!