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Combatí el frío con estos deliciosos espaguetis a la boloñesa ¡exquisitos!

Los espaguetis a la boloñesa, una receta icónica de la cocina italiana, se destacan por su salsa aromática y su rica combinación de pasta y carne.

Candela Spann

Combatí el frío con estos deliciosos espaguetis a la boloñesa ¡exquisitos!

Combatí el frío con estos deliciosos espaguetis a la boloñesa ¡exquisitos!

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Los espaguetis a la boloñesa son un clásico de la gastronomía italiana que conquista por su salsa rica, aromática y llena de sabor. Esta es una de las recetas más elegidas para reuniones familiares o almuerzos de domingo, gracias a su combinación de pasta al dente con una tradicional salsa de carne cocinada a fuego lento.

Preparar espaguetis a la boloñesa en casa permite disfrutar de un plato reconfortante con ingredientes frescos y una cocción que potencia cada sabor. Dentro de la cocina italiana, esta preparación es un verdadero emblema que nunca pasa de moda. ¡Manos a la obra!

FICHA

Tiempo de cocción
1 hora
Tiempo de pasos
20 minutos
Tiempo total de preparación
1 hora y 20 minutos
Modo de cocción
Hervido y cocción en sartén
Dificultad
Fácil
Tipo de cocina
Casera

Ingredientes

  • 400 g de spagueti 400 g de spagueti
  • 500 g de carne picada vacuna 500 g de carne picada vacuna
  • 1 cebolla picada 1 cebolla picada
  • 1 zanahoria rallada 1 zanahoria rallada
  • 2 dientes de ajo picados 2 dientes de ajo picados
  • 400 g de tomate triturado 400 g de tomate triturado
  • 2 cucharadas de pasta de tomate 2 cucharadas de pasta de tomate
  • 150 ml de vino tinto (opcional) 150 ml de vino tinto (opcional)
  • 2 cucharadas de aceite de oliva 2 cucharadas de aceite de oliva
  • 2 cucharadas de aceite de oliva 2 cucharadas de aceite de oliva
  • 1 hoja de laurel 1 hoja de laurel
  • 1 cucharadita de orégano 1 cucharadita de orégano
  • Sal al gusto Sal al gusto
  • Pimienta negra al gusto Pimienta negra al gusto
  • Queso parmesano rallado para servir Queso parmesano rallado para servir
  • Hojas de albahaca fresca (opcional) Hojas de albahaca fresca (opcional)
Pasos
  • Calentar el aceite de oliva en una sartén profunda y rehogar la cebolla, la zanahoria y el ajo hasta que estén tiernos.
  • Agregar la carne picada y cocinar a fuego medio hasta que se dore por completo. Incorporar el vino tinto y dejar que el alcohol se evapore.
  • Añadir el tomate triturado, la pasta de tomate, el laurel, el orégano, la sal y la pimienta. Cocinar a fuego bajo durante 45 minutos, revolviendo de vez en cuando para que la salsa tome cuerpo.
  • Mientras tanto, cocinar los spagueti en abundante agua hirviendo con sal hasta que estén al dente. Escurrirlos, reservando un poco del agua de cocción.
  • Mezclar los spagueti con la salsa boloñesa, agregando un poco del agua de cocción si fuera necesario para lograr una textura más sedosa. Servir con queso parmesano rallado y albahaca fresca si se desea.

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