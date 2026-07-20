Combatí el frío con estos deliciosos espaguetis a la boloñesa ¡exquisitos!

Pasos

Calentar el aceite de oliva en una sartén profunda y rehogar la cebolla, la zanahoria y el ajo hasta que estén tiernos.

Agregar la carne picada y cocinar a fuego medio hasta que se dore por completo. Incorporar el vino tinto y dejar que el alcohol se evapore.

Añadir el tomate triturado, la pasta de tomate, el laurel, el orégano, la sal y la pimienta. Cocinar a fuego bajo durante 45 minutos, revolviendo de vez en cuando para que la salsa tome cuerpo.

Mientras tanto, cocinar los spagueti en abundante agua hirviendo con sal hasta que estén al dente. Escurrirlos, reservando un poco del agua de cocción.