Combatí el frío con estos deliciosos espaguetis a la boloñesa ¡exquisitos!
Los espaguetis a la boloñesa, una receta icónica de la cocina italiana, se destacan por su salsa aromática y su rica combinación de pasta y carne.
Los espaguetis a la boloñesa son un clásico de la gastronomía italiana que conquista por su salsa rica, aromática y llena de sabor. Esta es una de las recetas más elegidas para reuniones familiares o almuerzos de domingo, gracias a su combinación de pasta al dente con una tradicional salsa de carne cocinada a fuego lento.
Preparar espaguetis a la boloñesa en casa permite disfrutar de un plato reconfortante con ingredientes frescos y una cocción que potencia cada sabor. Dentro de la cocina italiana, esta preparación es un verdadero emblema que nunca pasa de moda. ¡Manos a la obra!
FICHA
Ingredientes
- 400 g de spagueti
- 500 g de carne picada vacuna
- 1 cebolla picada
- 1 zanahoria rallada
- 2 dientes de ajo picados
- 400 g de tomate triturado
- 2 cucharadas de pasta de tomate
- 150 ml de vino tinto (opcional)
- 2 cucharadas de aceite de oliva
- 2 cucharadas de aceite de oliva
- 1 hoja de laurel
- 1 cucharadita de orégano
- Sal al gusto
- Pimienta negra al gusto
- Queso parmesano rallado para servir
- Hojas de albahaca fresca (opcional)
- Calentar el aceite de oliva en una sartén profunda y rehogar la cebolla, la zanahoria y el ajo hasta que estén tiernos.
- Agregar la carne picada y cocinar a fuego medio hasta que se dore por completo. Incorporar el vino tinto y dejar que el alcohol se evapore.
- Añadir el tomate triturado, la pasta de tomate, el laurel, el orégano, la sal y la pimienta. Cocinar a fuego bajo durante 45 minutos, revolviendo de vez en cuando para que la salsa tome cuerpo.
- Mientras tanto, cocinar los spagueti en abundante agua hirviendo con sal hasta que estén al dente. Escurrirlos, reservando un poco del agua de cocción.
- Mezclar los spagueti con la salsa boloñesa, agregando un poco del agua de cocción si fuera necesario para lograr una textura más sedosa. Servir con queso parmesano rallado y albahaca fresca si se desea.