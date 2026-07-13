Merluza al horno con manteca de hierbas: una delicia nutritiva y lista en 30 minutos
Con pocos ingredientes y lista en menos de media hora, esta receta de merluza al horno con manteca de hierbas es una opción liviana y sabrosa para la semana.
La merluza al horno con manteca de hierbas es una opción liviana, sabrosa y muy fácil de preparar para cualquier día de la semana. Esta es una de las recetas que resalta el sabor delicado del pescado con una manteca aromatizada de hierbas frescas, logrando un plato jugoso y lleno de aroma.
Ideal para acompañar con papas, arroz o vegetales asados, la merluza al horno con manteca de hierbas se ha convertido en un clásico de la cocina casera por su sencillez y su equilibrio de sabores. Además, requiere pocos ingredientes y se cocina en menos de media hora. ¡Manos a la obra!
FICHA
Ingredientes
- 4 filetes de merluza
- 60 g de manteca a temperatura ambiente
- 2 dientes de ajo picados
- 2 cucharadas de perejil picado
- 1 cucharada de ciboulette picado
- Ralladura de ½ limón
- Jugo de ½ limón
- 2 cucharadas de aceite de oliva
- Sal al gusto
- Pimienta al gusto
- Precalentar el horno a 200 °C. Mezclar la manteca, el ajo, el perejil, el ciboulette y la ralladura de limón hasta obtener una pasta homogénea.
- Colocar los filetes de merluza en una fuente para horno previamente aceitada. Condimentar con sal, pimienta y el jugo de limón.
- Distribuir la manteca de hierbas sobre cada filete, cubriendo la superficie de manera uniforme.
- Cocinar en el horno durante 15 a 20 minutos, dependiendo del grosor de los filetes, hasta que la merluza esté tierna y se desarme fácilmente con un tenedor.
- Servir la merluza al horno con manteca de hierbas bien caliente, acompañada con papas al vapor, verduras asadas o una ensalada fresca.