Bastones de pollo, los snacks perfectos para alentar a la Scaloneta

Pasos

Cortar las pechugas de pollo en tiras del mismo tamaño y condimentarlas con sal, pimienta, ajo en polvo y pimentón dulce.

Batir los huevos en un recipiente. En otro, mezclar el pan rallado, el queso rallado y el orégano.

Pasar cada bastón de pollo por el huevo batido y luego por la mezcla de pan rallado, presionando para que el rebozado se adhiera bien.

Distribuir los bastones sobre una placa apenas aceitada o en la canasta de la freidora de aire. Rociar con aceite en aerosol y cocinar a 200 °C durante 18 a 20 minutos, dándolos vuelta a mitad de cocción. Si se prefieren fritos, cocinarlos en abundante aceite caliente hasta que estén dorados.