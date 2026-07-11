Bastones de pollo, los snacks perfectos para alentar a la Scaloneta
La cocina casera suma una alternativa sencilla y versátil con los bastones de pollo, perfectos para acompañar con salsas y obtener una comida completa.
Los bastones de pollo son una opción práctica, crocante y muy sabrosa para disfrutar como plato principal, picada o snack. Esta es una de las recetas que transforma la pechuga de pollo en bocados irresistibles, con un rebozado dorado y una carne jugosa por dentro, ideal para compartir con toda la familia.
Gracias a su preparación sencilla y a la posibilidad de cocinarlos al horno o en freidora de aire, los bastones de pollo se han convertido en un clásico de la cocina casera. Además, pueden acompañarse con diferentes salsas, ensaladas o papas para obtener una comida completa. ¡Manos a la obra!
FICHA
Ingredientes
- 2 pechugas de pollo
- 2 huevos
- 150 g de pan rallado
- 50 g de queso rallado
- 1 cucharadita de ajo en polvo
- 1 cucharadita de pimentón dulce
- 1 cucharadita de orégano
- Sal al gusto
- Pimienta al gusto
- Aceite en aerosol o aceite para cocinar
- Cortar las pechugas de pollo en tiras del mismo tamaño y condimentarlas con sal, pimienta, ajo en polvo y pimentón dulce.
- Batir los huevos en un recipiente. En otro, mezclar el pan rallado, el queso rallado y el orégano.
- Pasar cada bastón de pollo por el huevo batido y luego por la mezcla de pan rallado, presionando para que el rebozado se adhiera bien.
- Distribuir los bastones sobre una placa apenas aceitada o en la canasta de la freidora de aire. Rociar con aceite en aerosol y cocinar a 200 °C durante 18 a 20 minutos, dándolos vuelta a mitad de cocción. Si se prefieren fritos, cocinarlos en abundante aceite caliente hasta que estén dorados.
- Servir los bastones de pollo recién hechos acompañados con la salsa preferida, ensalada o papas.