Papas rellenas de jamón y mozzarella: tu nueva obsesión en la cocina
Transformá una papa común en un plato completo con esta receta de jamón y mozzarella, ideal para almuerzos, cenas o como guarnición casera.
Las papas rellenas de jamón y mozzarella son una opción irresistible para quienes buscan una comida sencilla, económica y muy sabrosa. Esta es una de las recetas que transforma un ingrediente tan cotidiano como la papa en un plato completo, con un relleno cremoso y un gratinado que conquista desde el primer bocado.
Perfectas para un almuerzo, una cena o incluso como guarnición, las papas rellenas de jamón y mozzarella ocupan un lugar destacado dentro de la cocina casera. Además, admiten diferentes variantes de relleno, lo que las convierte en una preparación versátil para aprovechar los ingredientes disponibles en casa. ¡Manos a la obra!
FICHA
Ingredientes
- 4 papas grandes
- 200 g de jamón cocido
- 250 g de queso mozzarella
- 2 cucharadas de queso rallado
- 30 g de manteca
- 2 cucharadas de leche
- Sal al gusto
- Pimienta al gusto
- Perejil picado a gusto
- Lavar las papas y cocinarlas con cáscara en horno precalentado a 200 °C durante 45 a 50 minutos, o hasta que estén tiernas. También pueden hervirse si se prefiere.
- Cortar las papas a lo largo, retirar parte de la pulpa con una cuchara y mezclarla con la manteca, la leche, la sal y la pimienta hasta obtener un puré.
- Agregar al puré el jamón cocido picado y la mozzarella en cubos o rallada. Mezclar bien y rellenar nuevamente las cáscaras de las papas.
- Espolvorear el queso rallado sobre cada papa rellena y llevar nuevamente al horno durante 10 a 15 minutos, hasta que el queso se derrita y se gratine.
- Retirar del horno, decorar con perejil picado y servir las papas rellenas de jamón y mozzarella bien calientes.