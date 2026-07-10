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Papas rellenas de jamón y mozzarella: tu nueva obsesión en la cocina

Transformá una papa común en un plato completo con esta receta de jamón y mozzarella, ideal para almuerzos, cenas o como guarnición casera.

Candela Spann

Papas rellenas de jamón y mozzarella: tu nueva obsesión en la cocina

Papas rellenas de jamón y mozzarella: tu nueva obsesión en la cocina

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Las papas rellenas de jamón y mozzarella son una opción irresistible para quienes buscan una comida sencilla, económica y muy sabrosa. Esta es una de las recetas que transforma un ingrediente tan cotidiano como la papa en un plato completo, con un relleno cremoso y un gratinado que conquista desde el primer bocado.

Perfectas para un almuerzo, una cena o incluso como guarnición, las papas rellenas de jamón y mozzarella ocupan un lugar destacado dentro de la cocina casera. Además, admiten diferentes variantes de relleno, lo que las convierte en una preparación versátil para aprovechar los ingredientes disponibles en casa. ¡Manos a la obra!

FICHA

Tiempo de cocción
50 minutos
Cantidad de pasos
15 minutos
Tiempo total de preparación
1 hora y 5 minutos
Modo de cocción
Horneado
Dificultad
Fácil
Tipo de cocina
Casera

Ingredientes

  • 4 papas grandes 4 papas grandes
  • 200 g de jamón cocido 200 g de jamón cocido
  • 250 g de queso mozzarella 250 g de queso mozzarella
  • 2 cucharadas de queso rallado 2 cucharadas de queso rallado
  • 30 g de manteca 30 g de manteca
  • 2 cucharadas de leche 2 cucharadas de leche
  • Sal al gusto Sal al gusto
  • Pimienta al gusto Pimienta al gusto
  • Perejil picado a gusto Perejil picado a gusto
Pasos
  • Lavar las papas y cocinarlas con cáscara en horno precalentado a 200 °C durante 45 a 50 minutos, o hasta que estén tiernas. También pueden hervirse si se prefiere.
  • Cortar las papas a lo largo, retirar parte de la pulpa con una cuchara y mezclarla con la manteca, la leche, la sal y la pimienta hasta obtener un puré.
  • Agregar al puré el jamón cocido picado y la mozzarella en cubos o rallada. Mezclar bien y rellenar nuevamente las cáscaras de las papas.
  • Espolvorear el queso rallado sobre cada papa rellena y llevar nuevamente al horno durante 10 a 15 minutos, hasta que el queso se derrita y se gratine.
  • Retirar del horno, decorar con perejil picado y servir las papas rellenas de jamón y mozzarella bien calientes.

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