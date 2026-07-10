Papas rellenas de jamón y mozzarella: tu nueva obsesión en la cocina

Pasos

Lavar las papas y cocinarlas con cáscara en horno precalentado a 200 °C durante 45 a 50 minutos, o hasta que estén tiernas. También pueden hervirse si se prefiere.

Cortar las papas a lo largo, retirar parte de la pulpa con una cuchara y mezclarla con la manteca, la leche, la sal y la pimienta hasta obtener un puré.

Agregar al puré el jamón cocido picado y la mozzarella en cubos o rallada. Mezclar bien y rellenar nuevamente las cáscaras de las papas.

Espolvorear el queso rallado sobre cada papa rellena y llevar nuevamente al horno durante 10 a 15 minutos, hasta que el queso se derrita y se gratine.